Aygün cemiyetlere katıldı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, pandemi sürecinin ardından yeniden başlayan düğün cemiyetlerine katılarak davetleri karşılıksız bırakmıyor. Hafta sonu ilk olarak cumartesi günü Seka Kır Bahçe Düğün Salonu’nda TV 41 Program Yapımcısı Fazile Özkurt'un oğlu Adil Tarık Özkurt ile Beyda Hiçdurmaz’ın yaşamlarını birleştirdiği düğüne katılan Başkan Aygün, gençlerin şahitliklerini yaptı. Başkan Aygün, pazar günü de Seka Bahçe Düğün Salonu’nda Çelik ve Deveci ailelerinin düğün cemiyetlerine katıldı. Önceki dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın da şahitler arasında yer aldığı cemiyette Handenur Çelik ve Metin Mert Deveci’nin nikahlarını kıyan Başkan Aygün, genç çifte mutluluklar diledi.