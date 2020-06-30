Derince ilaçlanıyor

Derincelilerin sağlığı ve huzuru için çalışmalarını dört bir koldan sürdüren Derince Belediyesi ekipleri, yaz dönemi ile birlikte başlattıkları sivrisinek ilaçlama çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Havaların ısınması ile birlikte artış gösteren sivrisinek ve uçkunlara karşı ilaçlama işlemlerini ara vermeden sürdüren Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Çınarlı Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürdü. Belediye ekipleri ilçe genelindeki tüm noktalarda araç ile sivrisinek ve diğer uçkunlar için rutin ilaçlama işlemlerinin devam edeceğini belirttiler.