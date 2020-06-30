MHP’de kongre takvimi 4 Temmuz’da

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Aydın Ünlü haftalık olağan basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Ünlü, “MHP Kocaeli Teşkilatları olarak pandemi raporu ve çalışma raporumuzu hazırladık. 4 Temmuz’da genel merkezde yapılacak toplantıya katılım sağlayacağız. Kurultay takvimimiz açıklanacaktır” ifadelerini kullandı.

“DEVLET BAHÇELİ KONGREDE TEK ADAY OLACAKTIR”

Ünlü açıklamasında, “Liderimiz Devlet Bahçeli kongrede tek aday olacaktır. Hiçbir maceraperestin rol çalmasına mahal verilmeyecektir. Kocaeli teşkilatları alması gereken mesajı almıştır. Biz açıklanacak takvim sonrası mevcut yapıyla yola devam edeceğiz. 8 yıldır il başkanıyım. MHP’nin genel başkanı yoktur, MHP’nin lideri vardır o da Türk Dünyası lideri sayın Devlet Bahçeli’dir. Liderler kongrelerde değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Devlet Bahçeli’nin arkasında teşkilatları dimdik durmaktadır” şeklinde konuşmasına devam etti.

“8 TEMMUZ’DA SAHA PROGRAMLARIMIZ BAŞLIYOR”

Saha programları hakkında da bilgi veren Ünlü, “8 Temmuz Çarşamba günü Gebze’de programlarımıza başlayacağız. Program kapsamında saha çalışmaları, üye katılımları, parti büyükleri ziyareti gibi etkinlikler olacak. Saha programlarımızı 30 Temmuz Perşembe günü bitireceğiz. Ağustos ayı kongrelere ayrılmıştır. Eylül Ayında da 5 aylık çalışma programı yapılacaktır” dedi.

“600-700 MİLYONLUK YATIRIMIN GELECEĞİNİ GÖRDÜK”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un gerçekleştirdiği ziyaret programları ve açıklanan projelere dair değerlendirmelerde bulunan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Biz Kocaeli’ye gelen yatırımları inceliğimizde 600-700 milyonluk yatırımın geleceğini gördük. Bir dizi proje açıklandı. Bu kentin her dönem bir bakanı vardı. Şimdi Cumhur İttifakı’ndan dolayı bu kentin sanki 5-6 bakanı var gibi. Kocaeli’nin problemlerinin çözülmesi için her türlü adımlar atılıyor.

“2023’TE KOCAELİLİLER METROYLA TANIŞACAK”

2023’te Kocaeliliermetroyla tanışacak.” İfadelerini kullanan Ünlü, “Bizler Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve hizmet eden herkese sahip çıkmak zorundayız. İyi ki varsın Tahir Büyükakın, iyi ki varsın valim, diyebilmeliyiz. Emek harcayanlara değer vermeliyiz.Biz MHP olarak kente hizmet edenlere sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

“BİZ OLAYIN SONUCUNA BAKARIZ”

Ünlü, son olarak koordinasyon kurul toplantısına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in çağırılmamasını değerlendirdi, “Fatma Kaplan Hürriyet İzmit’in bir belediye başkanı. Koordinasyon kurulu toplantısına davet edilmedi. AK Parti İl Başkanının olduğu toplantıda İzmit Belediye Başkanının olmaması değerlendirilir. İzmit’te Cedit ve Yürüyüş Yolu’na yapılan yatırımları tartışmaya açmak doğru değildir. Biz olayın sonucuna bakarız, İzmit’e yatırım geliyor mu? Geliyor. Biz buraya bakıyoruz. Bu yatırımlarda emeği olan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullanarak sözlerini sonlandırdı

Doğanay Yılmaz