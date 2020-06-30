Tamyüksel: Siz adalet duygunuzu kaybettiniz

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tam Yüksel, İYİ Partili gençlerin siyasi tercihleri nedeniyle işten çıkarılmasına yayımladığı bir mesaj ile tepki gösterdi. Tamyüksel, “ Siz bu gençleri İYİ Parti’ye üye oldu diye işinden, aşından ederek durduracağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Rızkı veren Hüda’dır, Kula minnet eylemeyiz. Lakin, siz iktidara gelene kadar demokrasi naraları attınız ama özünüzde demokrasinin ruhunu, demokrasinin herkes için olması gerektiği gerçeğini, demokrasinin kültürünü, demokrasinin her şeyden ve sizin gibi düşünmeyenler ve sizin gibi yaşamayanlar için bir garanti olduğu hakikatini kaybettiniz, siz demokrasiye yenildiniz.”



“Haksızlığa mâruz kaldığınızda haykıran sizler, başkalarına yapılan haksızlıklar karşısında hep sustunuz, “Haksızlık karşısında suskun kalan dilsiz şeytandır” sözünün hikmetini unuttunuz, siz hikmetsizliğinize yenildiniz. Siz aslında neleri kaybettiğinizin farkında değilsiniz. Siz ölçünüzü kaybettiniz, siz adalet duygunuzu kaybettiniz. Siz, hikâyenizi kaybettiniz. Oturun asıl bu kaybettiklerinize ağlayın.”