İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tam Yüksel, İYİ Partili gençlerin siyasi tercihleri nedeniyle işten çıkarılmasına yayımladığı bir mesaj ile tepki gösterdi. Tamyüksel, “ Siz bu gençleri İYİ Parti’ye üye oldu diye işinden, aşından ederek durduracağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Rızkı veren Hüda’dır, Kula minnet eylemeyiz. Lakin, siz iktidara gelene kadar demokrasi naraları attınız ama özünüzde demokrasinin ruhunu, demokrasinin herkes için olması gerektiği gerçeğini, demokrasinin kültürünü, demokrasinin her şeyden ve sizin gibi düşünmeyenler ve sizin gibi yaşamayanlar için bir garanti olduğu hakikatini kaybettiniz, siz demokrasiye yenildiniz.”
“Haksızlığa mâruz kaldığınızda haykıran sizler, başkalarına yapılan haksızlıklar karşısında hep sustunuz, “Haksızlık karşısında suskun kalan dilsiz şeytandır” sözünün hikmetini unuttunuz, siz hikmetsizliğinize yenildiniz. Siz aslında neleri kaybettiğinizin farkında değilsiniz. Siz ölçünüzü kaybettiniz, siz adalet duygunuzu kaybettiniz. Siz, hikâyenizi kaybettiniz. Oturun asıl bu kaybettiklerinize ağlayın.”
Tamyüksel: Siz adalet duygunuzu kaybettiniz
İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tam Yüksel, İYİ Partili gençlerin siyasi tercihleri nedeniyle işten çıkarılmasına tepki gösterdi
İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tam Yüksel, İYİ Partili gençlerin siyasi tercihleri nedeniyle işten çıkarılmasına yayımladığı bir mesaj ile tepki gösterdi. Tamyüksel, “ Siz bu gençleri İYİ Parti’ye üye oldu diye işinden, aşından ederek durduracağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Rızkı veren Hüda’dır, Kula minnet eylemeyiz. Lakin, siz iktidara gelene kadar demokrasi naraları attınız ama özünüzde demokrasinin ruhunu, demokrasinin herkes için olması gerektiği gerçeğini, demokrasinin kültürünü, demokrasinin her şeyden ve sizin gibi düşünmeyenler ve sizin gibi yaşamayanlar için bir garanti olduğu hakikatini kaybettiniz, siz demokrasiye yenildiniz.”
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI
İKİZLER KURBANLIK
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK
Gayrimenkul Danışmanı ALINACAKTIR
İNALTAY Gayrimenkul Hizmetleri firması bünyesinde çalışmak üzere “Gayrİmenkul Danışmanı” aranıyor. Başvurular bizzat yönetim ofisine yapılacaktır.0262 322 99 17 İNALTAY GAYRİMENKUL, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
KİRALIK OFİS
İzmit İnönü Caddesi Vali Konağı karşısı 1.kat, 160 m2, 3+10 532 344 19 97
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.