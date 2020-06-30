Başkan Ellibeş, Ankara’da

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın da hazır bulunacak. Başkan Ellibeş’in, toplantı sonrası da Ankara mesaisi devam edecek. Hafta sonunda ilimize dönmesi bekleniyor.