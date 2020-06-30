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30 Haz 2020 - 16:10- Siyaset G: 30 Haz 2020 - 16:12

Başkan Ellibeş, Ankara’da

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 1 Temmuz Çarşamba (yarın) günü gerçekleşecek 138.Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için hafta başında Ankara’ya gitti.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın da hazır bulunacak. Başkan Ellibeş’in, toplantı sonrası da Ankara mesaisi devam edecek. Hafta sonunda ilimize dönmesi bekleniyor.

30 Haz 2020 - 16:10 - Siyaset

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