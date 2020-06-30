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30 Haz 2020 - 16:11- Siyaset G: 30 Haz 2020 - 16:13

AKP Kocaeli, kan bağışı yaptı

AKP Kocaeli İl Başkanlığı, sadece acil durumlarda değil, her zaman kan ihtiyacı olduğuna dikkat çekmek için Kızılay’a kan bağışında bulundu.
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AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in, İl Başkanları Toplantısı için Ankara’da bulunması nedeniyle katılamadığı kan bağışı kampanyasında Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Cemil Yaman, Başkanvekili Dr.Şahin Talus, icra kurulu, yönetim, kadın ve gençlik kolları yöneticileri hazır bulundu. AK Parti İzmit İlçe Başkanı Av.Ali Güney, İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatmanur Yeşildal ile çok sayıda yönetici ve meclis üyesi de kan bağışı kampanyasına destek verdi. Partililer İl Başkanlığı önüne gelen Kızılay Aracı içinde kan bağışlarını yaptı. Kampanyaya yaklaşık 600 AKP'li katıldı. AKP Kocaeli Sosyal İşler Başkanı Muharrep Top, birim başkanlığı öncülüğünde kan bağışı kampanyasının ilçelerde de devam edeceğini bildirdi.

30 Haz 2020 - 16:11 - Siyaset

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