İşçi servisi kaza yaptı! Yaralılar var

Kaza,Dilovası Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası Kuzey Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçi taşıyan Sabri Ç. idaresindeki 41 KM 4887 plakalı midibüs, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Necmettin Y. yönetimindeki 34 YKL 40 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada Necmettin Y. ve araçta bulunan 12 işçi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri ise yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından midibüs çekici yardımı ile kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.