Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
30 Haz 2020 - 16:24- Gündem G: 30 Haz 2020 - 17:30

İşçi servisi kaza yaptı! Yaralılar var

Dilovası'nda Kuzey Marmara Otoyolu’nda işçi taşıyan midibüsün kamyona çarpması sonucunda meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Kaza,Dilovası Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası Kuzey Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçi taşıyan Sabri Ç. idaresindeki 41 KM 4887 plakalı midibüs, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Necmettin Y. yönetimindeki 34 YKL 40 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada Necmettin Y. ve araçta bulunan 12 işçi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri ise yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından midibüs çekici yardımı ile kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

30 Haz 2020 - 16:24 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

İzmit Kent Konseyi, Kabotaj Bayramı'nı kutladı mask
İzmit Kent Konseyi, Kabotaj Bayramı'nı kutladı
Gri Mermer Nedir? Nerelerde Çıkarılmaktadır? mask
Gri Mermer Nedir? Nerelerde Çıkarılmaktadır?
Derince ilaçlanıyor mask
Derince ilaçlanıyor
Aygün cemiyetlere katıldı mask
Aygün cemiyetlere katıldı
Yeni pazar yeri için kuralar çekildi mask
Yeni pazar yeri için kuralar çekildi
Hafta sonu 36 kişi boğulmaktan kurtarıldı mask
Hafta sonu 36 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bu hat Kocaeli’nin iki yakasını birleştirecek mask
Bu hat Kocaeli’nin iki yakasını birleştirecek
Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi mask
Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi
Sermet Temel koranadan öldü! mask
Sermet Temel koranadan öldü!
Akaryakıtta çifte indirim! mask
Akaryakıtta çifte indirim!
Emeklilere çifte bayram mask
Emeklilere çifte bayram
Alemdar Caddesi kapanıyor! mask
Alemdar Caddesi kapanıyor!

GALERİ

İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor mask
İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor
Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi mask
Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi
Hülagü'nün kızı kadına şiddet anlarını paylaştı! mask
Hülagü'nün kızı kadına şiddet anlarını paylaştı!
Suudi Arabistan’da “cipli” kavga mask
Suudi Arabistan’da “cipli” kavga
Bakan Varank'tan, işçilere moral ziyareti mask
Bakan Varank'tan, işçilere moral ziyareti
Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı mask
Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL