Gri Mermer Nedir? Nerelerde Çıkarılmaktadır?

İçerisinde hidrojen ve karbon minerallerinin bulunduğu, kristal ve demir oksidin bir araya gelerek yaptıkları oluşumlar sonucunda gri mermer meydana gelmektedir. Ülkemizde üretimi yapılan bir mermer çeşididir. Afyon, Balıkesir’in Marmara Adası, Uludağ, Alanya, Kastamonu yöresindeki mermer ocaklarında elde edilerek yurt içi ve yurt dışına gönderilmektedir. Ham olarak satış yapılabildiği gibi; işlenerek de satılmaktadır. İşlenmiş ve büyük plakalar halinde olan mermerler yan ya da dik bir şekilde mermer paletlerine yerleştirilmekte, çizilmemeleri ve deforme olmamaları için üzerleri kaplanmaktadır. İki mermer plakanın birbirine çarpması engellemek için aralarına koruyucular yerleştirilerek nakliye yapılmakta ve ihracatı sağlanmaktadır.

Gri Mermerin Kullanım Alanları Nerelerdir?

Gri mermerin kullanım alanları oldukça fazladır. Gittiğiniz çoğu yerde dikkat edilirse bunlardan kullanıldığı görülür. En çok gözünüze çarpan bina girişleri, merdivenler, gri mermer mutfak tezgahları, villaların iç ve dış dizaynları, banyolar, hamam ve sauna gibi daha birçok yerlerdir. Kısacası ev ya da iş yerlerindeki her türlü mekanda gri mermerler rahatlıkla kullanılmaktadır. Doğal ve sade bir görünüm elde etmek isteyen herkesin tercihidir. Oldukça dayanıklı, küçük çaplı çizilmelerden etkilenmeyen, temizlenmesi kolay bir madendir. Gri mermer fiyatları; mermerin kalınlığına, kullanılacak alanın en ve boy ölçülerine göre farklılık göstermekte olup oldukça ekonomik bir üründür. Bu mermerler birim ya da metrekare olarak fiyatlandırılmaktadır.

Gri Mermer Çeşitleri Nelerdir?

Çıkarıldıkları bölgeye göre isim alan gri mermer çeşitleri kendi aralarında farklı renk tonlarına ve çizgilerine sahiptir. Mesela Afyon’da çıkarılan gri mermer içerisinde ince beyaz çizgiler görülmektedir. Oldukça meşhur olan bu Afyon mermerleri doğal görüntüsü ile oldukça fazla tercih edilmektedir. Ayrıca dayanıklı yapısı ve uzun ömürlü olmasıyla da dikkat çekmektedir. Dış alanlarda kullanmak için tercih edilen, koyu renkli ama üzeri hafif desenli olan türüne “Kaplan Postu Mermer” denilmektedir. Bununla binaların, otel ve restoranların dış alanlarında dikkat çekici bir görüntü yaratabilirsiniz. Işıltılı bir görüntü istediğinizde; gri ve sarının bir arada bulunduğu mermer türü olan “Emperador Light Mermer” tercih edilmelidir. Bu tür Alanya’da çıkarılmaktadır.

Marmara Adasında çıkarılan mermerler, gri rengin üstünde hareli desenlerden oluşmakta olup; vermiş olduğu görsellikle her alanda tercih edilmektedir.

Bursa Gri Mermer; cila yapılmaya müsait bir çeşit olmakla birlikte parlak görünüm istenilen her yerde kullanılabilinir.

Balıkesir Gri Mermer; il ve ilçelerdeki mermer ocaklarında işlenilerek birçok yere ticareti yapılmakta olup; oldukça sağlam ve güzel görünümlü bir mermer çeşididir.

İzmir Gri Mermer; grinin üzerinde beyaz çizgilerden oluşmaktadır. Bu durum da oldukça hoş bir görsellik sağlamaktadır. Özellikle apartman, site girişlerinde ve merdivenlerinde, birçok işyeri restoran, otel ve cafelerde tercih edilmektedir.

Bunların dışında İran gri mermer çeşidi de en çok tercih edilen ürünler arasında yer almakta olup; yıllarca kullanma kalitesine sahip bir mermer çeşididir. Ayrıca İspanya, Uludağ, Aksaray çeşitleri de bulunmaktadır. Bütün gri mermer çeşitleri ülkemizde çıkarılmaktadır. Ülkemiz mermer ocakları bakımından oldukça zengin bir yerdir.

Tundra Gri Mermer Ve Kullanım Alanları

Binaların iç ve dış mekanlarında sıklıkla kullanılan tundra gri mermer, oldukça hoş görüntüsü ile dikkat çekmektedir. Son yıllarda sıklıkla yapılan alış veriş merkezlerinde, rezidanslarda, otel gibi gösterişli binaların dış cephelerinde kullanılmaktadır. Okul, ev, villa, restoran, cafe gibi yerlerin iç bölümlerinde bu mermer çeşidi ile karşılaşılmaktadır. Havaalanlarında da bu çeşit tercih edilmektedir. Bu mermerlerin zemin rengi gri olmasına rağmen beyaz kırçıllı desenlerden ve kalın damarlardan oluşmaktadır.

Ülkemizdeki birçok maden ocaklarında mermerin tundra gri çeşidi çıkarılmaktadır. İşlenerek ve parlatılarak birçok bölgeye ve ülkeye satışı yapılmaktadır. Kullanılacağı alana göre farklı ebatlarda olmaktadırlar. Bunların tercihi de iç ya da dış mekanda mı kullanılacak ona göre belirlenmektedir. Genellikle iç mekanlar için 2x60x60 cm ölçüsü en çok tercih edilirken; dış cephe kaplama malzemesi olarak 3x40x80 cm ölçülerinde olanlar sıklıkla kullanılmaktadır. ( Buradaki 2 ve 3 sayıları mermerin et kalınlığını temsil ederken, diğer sayılar en ve boy ölçüleridir.) Bu mermerin döşenmesinde dikkat edilmesi gereken konu; kırçıllı ve damarlı bir mermer olduğu için döşenirken bu konu üzerinde hassasiyetle durulması gerekmektedir.

Tundra Grey Mermer Kullanım Alanları

Dış cephelerde güneşten ve olası hava şartlarından etkilenme riski göz önünde bulundurulursa; tundra grey mermer özellikle iş merkezleri ve alış veriş merkezlerinin iç kısımlarında sıklıkla rastlanan bir mermer türüdür. Mat cilalı ya da parlak cilalı olarak üretilirken bunun tercihi kullanılacak yere göre belirlenmelidir. Binaların zemin döşemelerinde, kolon ve duvar döşemelerinde kullanılmaktadır. Banyo ve mutfak gibi ıslak zeminler için de oldukça farklı bir görselliğe sahiptirler.