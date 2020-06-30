İzmit Kent Konseyi, Kabotaj Bayramı'nı kutladı

Erol'un paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilen Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girmiş, kanun, “Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır” hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini belirtmiştir. Kanun nedeniyle her yıl 1 Temmuz günü Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin dünya denizciliğinde hak ettiği yere sahip olması adına deniz ticaretinin daha da gelişmesi, aynı zamanda bu bilincin gelecek nesillere aktarılması başlıca temennilerimizden biridir. Türk denizciliğinin dönüm noktası olan, turizm, taşımacılık, ulaşım, balıkçılık sektörlerinde ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan ve denizcilik sektöründe ilerlemenin önünü açan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutluyor, tüm denizcilik camiamıza ve halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum."