Projenin mimarı CHP’li Tanış’mış

Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Otogar kalkışlı Altınova üzerinden Osmangazi Köprüsü’nü kullanacak olan Hat 700 seferlerini başlatıyor. Uzun zamandan beri kentin gündeminde olan ve Kocaeli’nin bir yakasıyla diğer yakasını birbirine bağlaması planlanan yeni hat 700’de tüm işlemler tamamlandı. Gölcük ilçesi kalkışlı Gebze ilçesi son duraklı olacak Hat 700 seferleri bugün itibariyle hizmete başlıyor.

FİYATLAR DA AÇIKLANDI

Hat 700 Gölcük ilçesinden kalkış yapacak. Sefer sırasında Karamürsel Dereköy durağına kadar Hat 700 yolcu alabilecek. Osmangazi Köprüsü’nü kullanacak olan Hat 700’ün seferi Gebze ilçesi Kent önünde son bulacak. Gebze ilçesi Kent önünden kalkacak Hat 700 Osmangazi Köprüsü’ne kadar her duraktan yolcu alabilecek.Hat 700’ün fiyat tarifesi de açıklandı. Gölcük, Karamürsel, Altınova ve Gebze güzergahında hizmet verecek Hat 700’de tam 25 TL, indirimli 20 TL, öğrenci 15 TL ve 7/24 kağıt bilet 25,75 TL olarak ücret ödeyecek.

CHP’Lİ TANIŞ GAZETEMİZE KONUŞTU

Ulaşımda çığır açan bu proje ile ilgili konuşan Büyükşehir Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Orhan Tanış, projenin mimarının kendisi olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Hat 700’ün hayırlı olmasını dileyen Orhan Tanış, “Geç oldu ama sonunda başlıyor. Hayırlı olsun” ifadelerine yer vererek projeyi duyurmuştu. Tanış, projeyle ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu.

“2016’DA ÖNERDİM”

Orhan Tanış, “Temmuz 2016’da Osman Gazi Köprüsü hizmete girdiğinde bir önerge verdim. Bu köprü kullanılarak 200 bin yolcunun hizmet almasını sağlayacaktık. Gölcük’ten kalkan otobüsün bu köprüyü kullanarak Gebze’ye gitmesini önerdim. O dönem bu proje çok beğenildi. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bu projenin üzerinde çalışılması için Gökmen Mengüç’ü görevlendirdi. Projenin kapsamı genişletilerek, aynı otobüsün güzergahı uzatılmak ve Sabiha Gökçen Havaalanı’na kadar uzatılması istendi” dedi.

“MARTTA SEFERLER BAŞLAYACAKTI”

O dönem Yalova ile anlaşıldığını ancak İstanbul ile sıkıntı olduğunu ifade eden Tanış, “Daha sonra tekrar bir önerge verdim ve bu otobüsün Gebze’den girerek Çayırova’da bulunan Fatih Tren Garı’nın yakınlarına kadar gitmesini önerdim. UKOME kararları filan derken süreç biraz uzadı. En son geçtiğimiz mart ayında bu araçlar sefere başlayacaktı. O dönemde de pandemi başladı. Bugüne kadar sarktı. Umarız ilimize hayırlı olur” şeklinde konuştu.