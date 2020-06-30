Yıldız, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yıldız, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye’nin kendi kara sularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan ettiği 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu Türk Denizciliği’nin bağımsızlığı ve geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Kabotaj Kanunu denizlerimize sahip çıkma bilincini insanımıza aşılamış, denizciliğimizin gelişip büyümesinde önemli rol oynamıştır. Limanlarımızda her türlü yük ve yolcu taşıma hakkını Türk bayraklı gemilere ve Türk vatandaşlarına tanıyan bu kanun önemli bir kazanım olarak tarihe geçmiştir."

"Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve iki önemli boğaza sahip olan ülkemizde denizciliğin geliştirilmesini amaçlayan Kabotaj Kanunu, baynı zamanda milletimizin denizlerimizdeki egemenliğinin sağlanması anlamında da büyük önem arz etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Denizciliği Türk’ün büyük milli ülküsü olarak benimsemeli ve az zamanda başarmalıyız.” vasiyeti doğrultusunda, yüce milletimizce büyük bir azim ve kararlılıkla çalışılarak, denizciliğimiz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarılabilmiştir. Türk denizciliği bugün ulaşmış olduğu düzeyi, Cumhuriyet’e, Cumhuriyet’in kazanımı olan Kabotaj Kanunu’na, o ilk yılların inanılmaz çabalarıyla elde edilen düzenlemelere ve sonuçlarına borçludur."

"Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, tarihimizin tüm büyük denizcilerini, bu mesleğe emeği geçen ve ebediyete intikal eden tüm denizcilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm halkımızın 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyorum."