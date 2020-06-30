Lastik İş – Goodyear anlaşması tamam

Goodyear ile masaya oturan, 1500 işçiyi ilgilendiren sözleşme kapsamında Lastik-İş Sendikası’nın görüşmeleri bugün de TrypByWyndham Otel’de gerçekleştirildi. Goodyear, 10 Ocak tarihinden bu yana ücret teklifi masaya getirmezken, geçtiğimiz hafta yapılan görüşmede 2madde üzerinde anlaşma sağlanmıştı. Bugünkü görüşmeye Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, sendika yönetimi ve Goodyear yetkilileri katıldı. Görüşmenin sonunda anlaşma sağlanırken işçiler sözleşmeyi otelde kutladı. Buna göre ilk altı ay yüzde 7, ikinci altı ay enflasyon, üçüncü altı ay yine enflasyon oranında zam alınacak, dördüncü altı ay enflasyon artı bir puan zam alınacak. Ayrıca 2021 başında işçiye 8 bin lira verilecek. Bunun 5 bin lirası borç, 3 bin lirası hibe olacak.

“HAYIRLI OLSUN DİYORUM”

Toplantının ardından açıklama yapan Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “Toplu sözleşme sırasında yerel basına teşekkür ediyorum bizleri her zaman desteklediniz. Bugün Goodyear ile yaptığımız sözleşmemiz diğer lastik fabrikalılarıyla aynı şartlar içerisinde bitmiştir. Ayrı oturmamız ifade etmez gelin toplu sözleşmeyi beraber bitirelim demiştik. Bugün iyi bir hava oluştu ve bütün işçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Önümüzde bir sürü sorunlarımız var. Önümüzde kıdem tazminatı durumu söz konusu. Bu sözleşme bizim için önemliydi ve bitmesi hepimizin adına iyi oldu.Daha önceki toplu sözleşmeler nasılsa bu sözleşme de aynı oldu” dedi.