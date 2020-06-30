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30 Haz 2020 - 23:08- Asayiş G: 30 Haz 2020 - 23:21

Kocaeli'de FETÖ operasyonu!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara ve Ağrı illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. 

30 Haz 2020 - 23:08 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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