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30 Haz 2020 - 23:10- Gündem G: 30 Haz 2020 - 23:13

Sağlık Bakanı Koca, güncel corona verilerini açıkladı!

Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel veriler açıklandı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 16 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 131 oldu.

Bugün toplam 50 bin 492 test yapılırken, bin 293 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 199 bin 906’ya yükseldi.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 3 milyon 381 bin 650’ye ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen bin 302 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 173 bin 111’e yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda, entübe edilen hasta sayısının 368, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 26 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: TEDBİRLERDE DİKKATLİ DEĞİLİZ

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın.

* Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz.

30 Haz 2020 - 23:10 - Gündem

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