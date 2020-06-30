Korkutan koronavirüs tarihi!

Korona virüs salgınında hasta sayılarının düşmesi ile birlikte normalleşme adımları atılmaya başlamıştı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, korona virüsü yükünün azaldığı yönündeki ifadelerin doğru olmadığını söyledi.

Kayseri Ticaret Odası’ndaki (KTO) toplantıya katılan profesör, görülen bulaşma vakalarının, aile içi olduğunu ifade etti.

Pandeminin bitmesiyle ilgili kanıta bağlı bir şey olmadığını söyleyen Prof. Dr. İlhami Çelik, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizde korona virüsünün tamamen etkisini kaybedeceği konusuyla ilgili net bir tarih yok. Sanırım bir süre devam edecek. Korona virüsü 2025’e kadar devam edebilir mi? Etkin bir aşı bulunmaz ise devam edebilir. Sürü bağışıklığı için yüzde 70 insanın hastalığı geçirmesi gerekiyor” dedi.