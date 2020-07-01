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01 Tem 2020 - 09:01- Gündem G: 01 Tem 2020 - 14:31

İzmit'te asker uğurlama töreninde sosyal mesafe unutuldu

İzmit'te asker uğurlama törenleri için şehirlerarası otobüs terminaline gelenler yoğunluk oluşmasına yol açtı. Sosyal mesafe kuralı ihlal edilirken, polis ekipleri terminal binasına yalnızca yolcular ve birinci derece yakınlarının girmesine izin verdi.

Demirören Haber Ajansı
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İzmit’te asker uğurlama töreni için Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gelenler, yoğunluk oluşmasına neden oldu. Yakınlarını askere gönderecek kişiler, akşam saatlerinden itibaren terminale gelmeye başladı. Yakınlarını askere uğurlamak isteyenler, zaman zaman sosyal mesafe kuralını da ihlal etti. Bazı kişilerin terminal binası içinde meşaleler yakıp slogan attığı görüldü. Polis ekipleri sosyal mesafe kuralının ihlal edilmemesi ve terminal binası içerisinde bulunan kişilerin bir arada bulunmaması için sık sık ekip aracından uyarı anonsları yaptı. Yoğunluğun azalmaması nedeniyle polis ekipleri, terminal binasına giriş kapısı önünde bekleyerek, yalnızca yolcular ve birinci derece yakınlarının içeri girmesine izin verdi.

01 Tem 2020 - 09:01 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
03

Ozan - bunların böyle olacağı belli ancak terminalin etrafında bunlara ne yapıyorsunuz diyecek bir polis ekibi yok sayın bakan boşuna bağırıyor izmit için izmit polisi bakanı kaale almıyor heralde yeni valide duyarsız kalıyor bu olaylara

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 01 Temmuz 11:02
04

Muratt - @Ozan 03 nolu yoruma cevabı: Sen nerenle okuyup resimlere bakıyon, orda duranlar emniyet mensubu değilmi. Hem emniyetin başka işi yokmu bütün personelini orayami yığacak. Seninde yorumundan anladığım bi kuyruk acın var alakasız yorum yapıyon.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Temmuz 13:22
02

Derinceli Rasim - neden bakan koca kızsın elimden gelse alayını tepeler geçerim benim çocuklarımın ve milletin hayatı yokmu

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Temmuz 10:11
01

Tuba - Bakan Koca kızsa ne olacak yazık adam aylardır perişan oldu ama yok insanlar ısrarla anlamıyor bu kadar cehalet bu kadar vurdumduymazlık olamaz ölmeyi bayılmak sanıyorlar galiba...

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 01 Temmuz 09:08
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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