İzmit’te asker uğurlama töreni için Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gelenler, yoğunluk oluşmasına neden oldu. Yakınlarını askere gönderecek kişiler, akşam saatlerinden itibaren terminale gelmeye başladı. Yakınlarını askere uğurlamak isteyenler, zaman zaman sosyal mesafe kuralını da ihlal etti. Bazı kişilerin terminal binası içinde meşaleler yakıp slogan attığı görüldü. Polis ekipleri sosyal mesafe kuralının ihlal edilmemesi ve terminal binası içerisinde bulunan kişilerin bir arada bulunmaması için sık sık ekip aracından uyarı anonsları yaptı. Yoğunluğun azalmaması nedeniyle polis ekipleri, terminal binasına giriş kapısı önünde bekleyerek, yalnızca yolcular ve birinci derece yakınlarının içeri girmesine izin verdi.
01 Tem 2020 - 09:01- Gündem Güncelleme: 01 Tem 2020 - 14:31
İzmit'te asker uğurlama töreninde sosyal mesafe unutuldu
İzmit'te asker uğurlama törenleri için şehirlerarası otobüs terminaline gelenler yoğunluk oluşmasına yol açtı. Sosyal mesafe kuralı ihlal edilirken, polis ekipleri terminal binasına yalnızca yolcular ve birinci derece yakınlarının girmesine izin verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Ozan - bunların böyle olacağı belli ancak terminalin etrafında bunlara ne yapıyorsunuz diyecek bir polis ekibi yok sayın bakan boşuna bağırıyor izmit için izmit polisi bakanı kaale almıyor heralde yeni valide duyarsız kalıyor bu olaylara
Muratt - Sen nerenle okuyup resimlere bakıyon, orda duranlar emniyet mensubu değilmi. Hem emniyetin başka işi yokmu bütün personelini orayami yığacak. Seninde yorumundan anladığım bi kuyruk acın var alakasız yorum yapıyon.
Derinceli Rasim - neden bakan koca kızsın elimden gelse alayını tepeler geçerim benim çocuklarımın ve milletin hayatı yokmu
Tuba - Bakan Koca kızsa ne olacak yazık adam aylardır perişan oldu ama yok insanlar ısrarla anlamıyor bu kadar cehalet bu kadar vurdumduymazlık olamaz ölmeyi bayılmak sanıyorlar galiba...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.