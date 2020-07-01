Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
01 Tem 2020 - 09:18- Gündem G: 01 Tem 2020 - 13:41

Cep telefonu, laptop alacaklar dikkat! İkinci elde radikal değişiklik

Cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi ikinci el ürünler için standartlar geliyor. Bu ürünler belli merkezlerde yenilenip paketlendikten sonra tekrar vatandaşlara satılabilecek. Ayrıca garanti süreleri de olacak.
mask

Akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, masa üstü bilgisayar başta olmak üzere elektrik ve elektronik ürünlerin ikinci el satışları yapılıyor. Vatandaşların daha uygun fiyata olduğu için tercih ettikleri bu ürünlerin bozuk çıkması nedeniyle mağduriyetler yaşanabiliyor. Garantileri bulunmadığı için de tamirleri ya da değiştirilmeleri de mümkün olmuyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Sanayi Bakanlığı, ikinci el satışı yapılan elektronik aletlerin hem ekonomiye kazandırılması hem de mağduriyetin önlenmesi için hazırlık yaptı. Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek. Yönetmelik ile gelecek yenilikler şöyle:

İLK YASAL MEVZUAT: Özellikle cep telefonlarında yoğun bir ikinci el satışı olmasına karşın bu ürünlerle ilgili yasal mevzuat bulunmuyor. Yeni düzenleme tüketiciyi güvence altına alıyor. Bu tür ürünler için koruma önlemleri getiriliyor.

YENİLENMİŞ ÜRÜN: İkinci el ürünler artık 'yenilenmiş ürün' sayılacak. İkinci el ürünler için Sanayi Bakanlığı'ndan alınacak izin ile yenileme merkezleri kurulacak. İkinci el satışı yapılacak elektronik ürünler bu merkezlerde standartlara uygun şekilde gözden geçirilecek, tamir edilecek ve yenilenecek. Ürün sertifikalandırıldıktan ve paketlendikten sonra satışa sunulacak. Yetkili satıcı ya da merkezler ikinci el ürünleri vatandaştan alabilecek.

GARANTİ BELGESİ OLACAK: Bu ürünlerin garanti belgesi de olacak. Garanti süresince, ürünlere verilen bakım, onarım, montaj gibi satış sonrası hizmetlerden yetkili satıcı ve yetkili yenileme merkezleri sorumlu olacak. Yenilenmiş malın Türkçe kullanım kılavuzu da bulunacak.

01 Tem 2020 - 09:18 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

ERTUGRUL GÜREL - ikinci elin garantisimi olur.adam nasıl kullanmış ne bileceksin.neyın garanti,sini vereceksin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Temmuz 10:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Büyükşehir’den park ve bahçelere 38 milyonluk yatırım mask
Büyükşehir’den park ve bahçelere 38 milyonluk yatırım
Meteoroloji iki ili uyardı! mask
Meteoroloji iki ili uyardı!
Kötü koşullarda yaşayan 34 köpek koruma altına alındı mask
Kötü koşullarda yaşayan 34 köpek koruma altına alındı
Leyla Atakan’ın hayatı belgesel oluyor mask
Leyla Atakan’ın hayatı belgesel oluyor
‘Mesafeli Kabare’ 4 Temmuz’da seyirciyle buluşacak mask
‘Mesafeli Kabare’ 4 Temmuz’da seyirciyle buluşacak
Büyükşehir’den Bulgaristan göçmenlerine evrak desteği mask
Büyükşehir’den Bulgaristan göçmenlerine evrak desteği
Anket Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bu hat Kocaeli’nin iki yakasını birleştirecek mask
Bu hat Kocaeli’nin iki yakasını birleştirecek
Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi mask
Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi
Alemdar Caddesi kapanıyor! mask
Alemdar Caddesi kapanıyor!
İzmit'te, kutlamalarda sosyal mesafe unutuldu mask
İzmit'te, kutlamalarda sosyal mesafe unutuldu
İzmit Belediyesi tehlike yaratan binayı tahliye etti mask
İzmit Belediyesi tehlike yaratan binayı tahliye etti
Karamürsel’de emniyet müdürü değişiklikleri dikkat çekti mask
Karamürsel’de emniyet müdürü değişiklikleri dikkat çekti

GALERİ

İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor mask
İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor
Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi mask
Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi
Hülagü'nün kızı kadına şiddet anlarını paylaştı! mask
Hülagü'nün kızı kadına şiddet anlarını paylaştı!
Suudi Arabistan’da “cipli” kavga mask
Suudi Arabistan’da “cipli” kavga
Bakan Varank'tan, işçilere moral ziyareti mask
Bakan Varank'tan, işçilere moral ziyareti
Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı mask
Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL