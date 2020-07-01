İşte bugünden itibaren hayatımızda değişecekler

1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci devam ediyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 17 Mart'tan itibaren faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen; düğün salonları, internet kafeler ve oyun salonları bugünden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler de bugünden itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete başlayacak.