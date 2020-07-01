Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, "Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Kerim Mete, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğinde görevden alınmıştır" denildi.
01 Tem 2020 - 09:34- Gündem Güncelleme: 01 Tem 2020 - 09:42
Kocaeli İl Tarım Müdürü görevden alındı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Kerim Mete görevden alındı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
erol demirbek - NE YAPMIŞTI Kİ BU MÜDÜR ?
Gıda - Mevcut yazı yazılmadan önce makam odasında gurme firma yetkilisi ve gida şube müdürü ile neler konuştu. Elindeki hazırlanmış yazıyı yaz diye kime verdi.Basin bildirisinde suçladığı nuri AL in bu yazı dan 2 ay sonra bir şube müdürünün uyarmasindan sonra haberi olmuş,ve bundan sonra kerim beyi gıda şube müdürünü yazıyı hazırlayan veterineri odasına çağırıp bu yazı nedir.iki laboratuvar tahlil neticesivarken bu yazıyı niçin yazdık diye sormasına rağmen nuri beyin hiç suçu yokken cezalandırılması vebal iftira kumpas değil mi.Ilimizde sivil toplum kuruluşları ve tüm personel ile uyum içinde güzel hizmetler verilir iken nuri beyin iftira ile alınması ilimiz adına yanlış olmuştur.Gurme işletmesinin bulunduğu Çayırova ilçe müdürü tüm gerçekler bilendir
Tarım il müdürlüğü personeline sorulursa konu sorumlusunun kerim bey olduğu zaten ortaya çıkacaktır.kerim bey,gida ab müdürü ile o yazıda parayı olanlar gurme firmasına 4 gün süre le niçin gittiler.orada kerim beye il müdürü yapma sözü verildi mi bunlar çok önemli olsa gerek.Hile ve iftira ile 15 yılda zorla müdür oldun.mudur odası ile aram 1,5m yılda on santim katederek müdür oldun .Ancak Allah doğrunun yaninda
Kartepeyi Sevenler Gru - ne yapmıştı bu ben kaçırdım haberi
esnaf - görevden almak yetmez. kesinlikle bu kişinin cezalandırılması lazım. yargı önünde hesap vermesi lazım. milletin sağlığıyla oynadı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.