Kocaeli İl Tarım Müdürü görevden alındı

Gıda - Mevcut yazı yazılmadan önce makam odasında gurme firma yetkilisi ve gida şube müdürü ile neler konuştu. Elindeki hazırlanmış yazıyı yaz diye kime verdi.Basin bildirisinde suçladığı nuri AL in bu yazı dan 2 ay sonra bir şube müdürünün uyarmasindan sonra haberi olmuş,ve bundan sonra kerim beyi gıda şube müdürünü yazıyı hazırlayan veterineri odasına çağırıp bu yazı nedir.iki laboratuvar tahlil neticesivarken bu yazıyı niçin yazdık diye sormasına rağmen nuri beyin hiç suçu yokken cezalandırılması vebal iftira kumpas değil mi.Ilimizde sivil toplum kuruluşları ve tüm personel ile uyum içinde güzel hizmetler verilir iken nuri beyin iftira ile alınması ilimiz adına yanlış olmuştur.Gurme işletmesinin bulunduğu Çayırova ilçe müdürü tüm gerçekler bilendir

Tarım il müdürlüğü personeline sorulursa konu sorumlusunun kerim bey olduğu zaten ortaya çıkacaktır.kerim bey,gida ab müdürü ile o yazıda parayı olanlar gurme firmasına 4 gün süre le niçin gittiler.orada kerim beye il müdürü yapma sözü verildi mi bunlar çok önemli olsa gerek.Hile ve iftira ile 15 yılda zorla müdür oldun.mudur odası ile aram 1,5m yılda on santim katederek müdür oldun .Ancak Allah doğrunun yaninda