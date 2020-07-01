Kocaeli'de bu imza olmadan evlenilemiyor!

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı talimatları doğrultusunda toplum sağlığı açısından riski yönetme ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi. Ülkemizde alınan tedbirler sonucunda, vaka artış hızının düşüşüyle geçilen kontrollü normalleşme süreciyle, düğün salonları 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecek.

Konu hakkında bilgi veren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney “Düğün törenleri için kullanılacak mekanların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak, İçişleri Bakanlığı’nın Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler konulu Genelgesine istinaden Hıfzıssıhha Kurulumuzda kararlar aldık. Alınan önlemler ve kararlarda amacımız düğün sahiplerinin en güzel günlerini ve davetlilerin sağlıklarını koruma altına almak. Kararlar çerçevesinde işletmeler üzerine düşen vazifeleri en iyi şekilde tamamlama çabası içerisinde oldular. Ancak bireyselde köy ve sokak düğünü, nişan, gelin alma, kına, sünnet düğünü vb. etkinliklerde cemiyet sahibinin bilmesi gereken kurallar, üzerine düşen görevler ve imza altına alması gereken bir taahhütname var” diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

KÖY VE SOKAK DÜĞÜNLERİNDE TAAHHÜTNAME ALINACAK

Köy ve sokak düğünlerinde cemiyet sahibinin sağlaması gereken tedbirler Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda karara bağlandı. Düğün sahipleri bahçesinde, kapısının önünde düğün yapılacağına dair bildirimde bulunurken bu kararın hükümleri kendisine tebliğ edilerek, taahhütname alınacak. Alınan karar çerçevesinde, işletmelerde uygulanması gereken kurallar, köy ve sokak düğünlerinde cemiyet sahibi tarafından yerine getirilecek.

HALAY YASAK

Cemiyetlerde sosyal mesafeye uygun oturmalı, maske kullanımına dikkat edilmeli, tokalaşma ve sarılmadan kesinlikle kaçınılmalıdır. Takı merasimi için hediyelerin kabulünde sandık veya kutu kullanılması gerekiyor. Kişiler arasında temasa neden olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturabilecek oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamasını sağlamak da cemiyet sahiplerinin görevleri arasında. Yemek verilmesi durumunda ise tek kullanımlık malzemeler kullanılacak, masaları arası en az 1,5 metre olacak şekilde düzenlenerek yeterli sayıda en az %70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulmasını sağlanacak.

ADLİ VE İDARİ İŞLEM YAPILACAK

Törene katılanların herhangi birinin usul ve esaslara aykırı davranması durumunda cemiyet sahibi tarafından kendilerine gerekli uyarılarda bulunması, uyarılara rağmen aykırı hareket etmekte ısrar edenleri kolluk birimlerine bildirmesi de zorunlu hale getirildi. Aksi halde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi veya Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi doğrultusunda adli ve idari işlem uygulanacak.