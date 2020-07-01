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01 Tem 2020 - 09:58- Siyaset G: 01 Tem 2020 - 10:01

CHP Kocaeli, Başiskele İlçe Örgütü’nü ağırladı

CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimi, CHP Başiskele İlçe Başkanı Av. Anıl Acurman ve ilçe yönetimini ağırladı.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetimi göreve geldikten sonra araya giren pandemidönemi sebebi ile ertelediği kabul ziyaretlerinin bir diğerini CHP Başiskeleİlçe Örgütü ile gerçekleştirdi. CHP Başiskele İlçe Başkanı Av. Anıl Acurman ve yönetimi, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimini partinin il binasında ziyaret etti.

İLÇE ÖRGÜTÜNE TEŞEKKÜR

CHP Başiskele İlçe Örgütü’ne ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Başkan Yıldızlı, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Her ne kadar normalleşme adımları atılsa da salgın tedbirlerine uyarak tüm ilçelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Başiskele İlçe Başkanımız Anıl Acurman ve yönetimin nezdinde tüm ilçe örgütümüzepandemisürecinde bölgelerinde yürüttükleri çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BAŞİSKELE’DE HALKIN SESİ OLDUNUZ

Başkan Yıldızlı, “Bu süreçte Başiskele’de halkın sesi oldunuz. Çalışmalarınızı koordineli bir şekilde ilerlediğini görmek bizler için çok değerli. İl Örgütü olarak tüm ilçelerimizde saha çalışmalarımızı başlattık. Önümüzdeki günlerde sizlerin oluşturacağı programla Başiskele’de olacağız.” ifadelerini kullandı.

01 Tem 2020 - 09:58 - Siyaset

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