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01 Tem 2020 - 10:01- Gündem G: 01 Tem 2020 - 11:11

‘Mesafeli Kabare’ 4 Temmuz’da seyirciyle buluşacak

Şehir Tiyatroları, Covid-19 salgınının toplumsal yansımalarını mizahi bir dille anlatan ‘Mesafeli Kabare’ adlı oyunuyla 4 Temmuz Cumartesi günü açık havada seyirciyle buluşacak
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde 1 Haziran'da hayata geçirilen yeni normalleşme planı kapsamında yeni oyunlarla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek bir projeyi sahneye taşımak için kolları sıvayan Şehir Tiyatroları, ‘Mesafeli Kabare’ adlı oyunuyla pandemi sürecini ve Covid-19 salgınının toplumsal olarak yansımalarını eğlenceli ve mizahi açıdan aktaracak. Oyunun provalarını da açık havada gerçekleştiren Şehir Tiyatrosu, 4 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00’de Sekapark Uçurtma Tepesi’nde seyircisiyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

12 İLÇEDE AÇIK HAVADA SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sezonu kapatan Kocaeli Şehir Tiyatroları, 1 Haziran'da hayata geçirilen yeni normalleşme dönemiyle birlikte yoğun bir tempoyla çalışmaya tekrar başladı. Türkiye’de ilk olacak ‘Mesafeli Kabare’ adlı oyunu için provalarını hızla sürdüren Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 12 ilçenin tamamında açık havada seyircisiyle buluşacak. Oyunu izlemek için gelen seyirciler, mesafeli bir şekilde oturacak. Ayrıca reji de mesafeli olacak ve oyuncular birbirleriyle çok fazla temas etmeyecek. 8 Haziran’da provaları başlayan oyun, Temmuz ayından Eylül ayına kadar açık havada Kocaeli seyircisiyle birlikte olacak.

GENİŞ KADRO

‘Mesafeli Kabare’de 8 oyuncunun yanı sıra kalabalık bir yaratıcı ve teknik kadro da görev alıyor. Volkan Dinç tarafından yönetilen oyunun müziklerini Oktay Köseoğlu yaparken yönetmen yardımcılığını Nuri Karadeniz, dekorunu Özlem Karabay, kostüm tasarımını Duygu Irmak, koreografiyi Gökmen Kasabalı, ışık tasarımını Erol Dinçdemir ve görsel tasarımını da Aktürk Aksoy üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Ahsen Gülever, Cemal Aldıç, Çağrı Mengüç, Işık Öztorun, İrem Kahyaoğlu, Nurcan Tural, Sarper Saydam ve Seda Güven Şahin yer alıyor.

01 Tem 2020 - 10:01 - Gündem

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