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01 Tem 2020 - 10:09- Gündem G: 01 Tem 2020 - 13:11

Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanıyor
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Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken normalleşme takviminde bir ay geride kaldı. Koronavirüs Bilim Kurulu saat bugün 17.00’de toplanıyor. Saat 19.00’da ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yapacak.

01 Tem 2020 - 10:09 - Gündem

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