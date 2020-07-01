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01 Tem 2020 - 10:15- Gündem G: 01 Tem 2020 - 10:19

Sarma sigara yasağı başladı!

Sigara kağıtlarına tütün doldurulup ardından poşetlenerek satılmasına yasak getirildi. Sigara kağıdına ve makarona tütün doldurup satmak bugün (1 Temmuz) itibariyle yasak.
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Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezai uygulama bugün yürürlüğe giriyor. Yasa gereği bu türde satış yapanlar 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak

Sigara kâğıtlarına tütün doldurarak veya içi tütün doldurulmuş makaronları poşetlenip satılması 26 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yasak getirilmişti.

YASAĞA UYMAYANLARA 3 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS

Yasağa uymayanlar 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. Türkiye’de, yasa dışı açık tütün ürünleri, sayıları 25 bini bulan sokak aralarındaki tütüncü dükkânlarında ve internet üzerinden 300 binden fazla bağlantı üzerinden satılıyor.

Ayrıca 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren de Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak yasaklanacak..

Tütün ürünlerinden 2019 yılında sigaradan yaklaşık 50 milyar TL ÖTV vergisi elde edildi. 

01 Tem 2020 - 10:15 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Coco - Ben o sigarayı yine aynı şekilde para verip paketlenmiş alıcam. Ya sen sigarada ki vergiyi düşürücen fiyatlar düşecek yada ben paketlenmiş tütün almaya devam edicem :) bu işin ortası yok. Sen yasa cıkarırsın ben uyarım uymam. Tütün yasağına uymuyorum canım türkiyem :)

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Temmuz 12:45
01

Kartepeyi Sevenler Gru - o zaman elin gavurunun ülkemizde sattıklarını da yasaklada gerçekten vatandaşın sağlığını düşündüğünü görelim.vatandaşın sırtından geçinenler

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 01 Temmuz 10:28
05

Alihan - @Kartepeyi Sevenler Gru 01 nolu yoruma cevabı: Maksat vatandaşı düşünmek değil, 50 milyara elli milyar daha katmak.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Temmuz 13:10
03

gariban vatandaş - @Kartepeyi Sevenler Gru 01 nolu yoruma cevabı: yapamaz.vatandaşını düşünüyor sağlığımız için

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Temmuz 11:54
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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