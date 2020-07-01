Sarma sigara yasağı başladı!

Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezai uygulama bugün yürürlüğe giriyor. Yasa gereği bu türde satış yapanlar 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak
Sigara kâğıtlarına tütün doldurarak veya içi tütün doldurulmuş makaronları poşetlenip satılması 26 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yasak getirilmişti.
YASAĞA UYMAYANLARA 3 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS
Yasağa uymayanlar 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. Türkiye’de, yasa dışı açık tütün ürünleri, sayıları 25 bini bulan sokak aralarındaki tütüncü dükkânlarında ve internet üzerinden 300 binden fazla bağlantı üzerinden satılıyor.
Ayrıca 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren de Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak yasaklanacak..
Tütün ürünlerinden 2019 yılında sigaradan yaklaşık 50 milyar TL ÖTV vergisi elde edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Coco - Ben o sigarayı yine aynı şekilde para verip paketlenmiş alıcam. Ya sen sigarada ki vergiyi düşürücen fiyatlar düşecek yada ben paketlenmiş tütün almaya devam edicem :) bu işin ortası yok. Sen yasa cıkarırsın ben uyarım uymam. Tütün yasağına uymuyorum canım türkiyem :)
gariban vatandaş - devletin geliri düştü
Kartepeyi Sevenler Gru - o zaman elin gavurunun ülkemizde sattıklarını da yasaklada gerçekten vatandaşın sağlığını düşündüğünü görelim.vatandaşın sırtından geçinenler
Alihan - Maksat vatandaşı düşünmek değil, 50 milyara elli milyar daha katmak.
gariban vatandaş - yapamaz.vatandaşını düşünüyor sağlığımız için
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.