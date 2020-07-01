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01 Tem 2020 - 10:20- Gündem G: 01 Tem 2020 - 10:21

Leyla Atakan’ın hayatı belgesel oluyor

Görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanlarından Leyla Atakan’ın hayatını konu alan belgesel filmin çekimleri İzmit’te başlıyor.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye’nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanlarından olan Leyla Atakan’ın hayatını belgesel film haline getiriyor. Kadrosunda çok önemli oyuncuların yer alması beklenen belgesel filmin çekimlerinin, Ağustos ayında İzmit’te başlayacağı öğrenildi. 1968-1971 yılları arasında İzmit Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Leyla Atakan’dan yarım yüzyıl sonra İzmit’te seçilen ilk kadın belediye başkanı olan Hürriyet, Türkiye’nin siyasi tarihi açısından da önemli bir kilometre taşı olan Leyla Atakan’ın hayat hikayesinin, genç nesiller için önemli bir tarihi miras olacağını söyledi. Gençliğinden itibaren ömrünün son gününe kadar ülkesine birçok alanda hizmet eden Leyla Atakan’ın, bugün hala partiler üstü bir isim olarak Kocaelililerin gönlünde yaşamaya devam ettiğini belirten Başkan Hürriyet, belgeselin her yönüyle önemli bir eser olacağını söyledi.

Hem İzmit hem de ülke için çok önemli bir proje olan belgeselin yönetmenliğini ise bir çok projede imzası bulunan Mustafa Yılmaz yapacak. Çekimlerine önümüzdeki ay başlanacağı açıklanan projenin konseptini yaklaşık bir buçuk yıllık bir araştırma sonrası oluşturduklarını belirten Yılmaz, filmin hikâyesinin yazılı kaynakların dışında, dönemin tanıkları ile yapılan röportajlara dayandırıldığını söylüyor. Filmin senaryosunda ise beyaz perde ve ekranlardaki birçok başarılı işle tanınan Osman Dikiciler’in imzası olacak.

İngilizce, Almanca ve Fransızca alt yazılı olarak hazırlanacak olan filmin yurt dışında önemli festivallerde de gösterilmesi için çalışmalara başlanıldı. Leyla Atakan ve çalışma arkadaşlarını hak ettikleri şekilde anmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Hürriyet, “Onların aziz hatıralarını unutmamak ve unutturmamak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Film de bu amaçla, Leyla Atakan’ın hayatını anlatan önemli bir belgesel olacak. Bu belgeselin ardından da Leyla Atakan Kadın Filmleri Festivalini başlatarak, hem kentin kültür-sanat hayatına hem de kadınların sosyal yaşama katılımına katkı vermek istiyoruz” dedi.

01 Tem 2020 - 10:20 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Mülayim Çoksert - 10 şubat 1971 de vefatından sadece bir kaç ay önce oturduğumuz Yenidoğan Mahallesinde kendisini görmek nasip oldu.......Filmcilere tavsiyem olsun; o yıllarda belediye başkanımız makam aracı olarak binek otomobil değil küçük ebatlarda WİLLİE'S marka Jip kullanıyordu.....Askeriyede de kullanılan tipten.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Temmuz 11:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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