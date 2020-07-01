Kötü koşullarda yaşayan 34 köpek koruma altına alındı

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne gelen ihbar sonrasında İlçe Emniyet Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri Rahmiye Mahallesi’nde üç katlı binada kötü koşullarda sahipsiz yaşayan 34 köpeği koruma altına aldı. Ekipler bina içerisinde yaptıkları inceleme sonrasında halk sağlığının tehdit edilmesinin yanı sıra sokak hayvanlarının da kötü koşullarda olduğunu tespit ederek harekete geçti. Bina önüne getirilen araçlarla hayvanlar muayeneleri ve kontrollerinin yapılması sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakım Evi’ne nakledildi. Bina içerisinde gerekli kontrolleri ve ilaçlama da yaptıran belediye ekipleri, binanın güvenli hale gelmesini de sağladılar.