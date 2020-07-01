Araç sahipleri dikkat! Bugün başladı...

Her sene iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit dönemi bugün başladı. Cumhurbaşkanı kararı ile 2019'da olduğu gibi 2020'de de Motorlu Taşıtlar Vergisi artışını belirleyen yeniden değerleme oranı indirim yetkisi kullanılarak belirlendi. Buna göre, 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020'de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi.

İlk taksidi Ocak ayında yapılan MTV ödemelerinin 2.taksit ödemeleri Temmuz ayında başladı. Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek. Ödemeler 31 Temmuz Cuma gününe kadar yapılabilecek.