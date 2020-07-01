Meteoroloji iki ili uyardı!

Yapılan değerlendirmelere göre yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.