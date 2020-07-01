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01 Tem 2020 - 11:26- Gündem G: 01 Tem 2020 - 11:27

Büyükşehir’den park ve bahçelere 38 milyonluk yatırım

Kocaeli’de park, bahçe ve diğer yeşil alanların, onarımı ve yeni alanların oluşturulması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ihaleye çıkıldı
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Kocaeli’ye pek çok park, bahçe ve yeşil alan kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, var olan alanların bakım ve onarımını yaparken diğer yandan vatandaşların kullanımı için yeni yeşil alanlar oluşturuyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar ile vatandaşların aileleri ile birlikte dilenebileceği birçok yeşil alan hizmete sunuluyor. Var olan park ve bahçelerin bakımı ve yeni alanların oluşturulması için Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık maliyeti 38 milyon 488 bin TL olan ihale gerçekleştirildi.

AHŞAP YAPILAR, SPOR SAHALARI…

İhale kapsamında birçok kalemde işler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda park, bahçe ve diğer yeşil alanlarda kazı ve söküm işleri, ahşap yapı ve kaplamalar, her türlü betonarme ve çelik yapı yapımı, betonarme ve taş istinat duvarları, her türlü boya işleri, çeşitli peyzaj alanları için zemin kaplamaları, yeşil alanların oluşturulması, ferforje ve çevre çitleri, spor sahaları, sulama sistemleri ve benzeri işler yapılacak.

İHALEYE 13 FİRMA TEKLİF VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası ihale salonunda yapılan ihaleye 13 firma teklif verdi. İhalede en yüksek teklifi 34 milyon 745 bin TL ile Metefor İnşaat verirken en düşük teklifi 25 milyon 786 bin TL ile Metre Enerji verdi.

 

01 Tem 2020 - 11:26 - Gündem

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