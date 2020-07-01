Hürriyet: Uzun yıllardır buraya el sürülmedi

İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi’nin yeniden düzenleme yarışmasının halk oylaması toplantısı için bugün esnaflarla Fethiye Cadddesi’nde bir araya geldi.59 proje arasında yer alan projeden 3 eş değer proje seçilip halkın onayına sunuldu. Halkın caddede kurulan stanta gelip oy verme işlemi Pazar gününe kadar sürecek. Toplantıya Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye başkan yardımcıları, İzmit Ticari Kent Merkezi Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş, Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Kahraman Bulut, Kocaeli Müteahhitler Odası Başkanı Faruk Mamik, belediye yetkilileri ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

“TÜRKİYE’DE İLK”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Proje Koordinatörü Arslan Arısal, “Biz mimarlar olarak halk için yapılan projelerin halkın katılımıyla yapılmasını hep söyledik. Fethiye Caddesi hep önem verdiğimiz yerlerden bir tanesiydi. Bu süreci buraya kadar getirdik. Bu Türkiye’de ilk defa yapılan bir durum oldu. Biz 3 eşdeğer ödül belirlemek ve daha sonrasında halkın, jürinin ve başkanın onayıyla ön gördük. Pandemi sürecinden dolayı yarışmanın süreci biraz aksadı. Sizin katılımınızla birlikte birinciyi belirlemek ve uygulamak istiyoruz. Burası çocukluğumuzun en değerli yeri” dedi.

“HÜRRİYET BİZE SORMADAN YAPMADI”

Arısal’ın ardından konuşan İKM Başkanı Murat Öztürk, “Bugün İzmit için çok değerli bir gün. İzmit esnafının uzun zamandır istediği ancak bir türlü yapamadığımız bu güzel proje için burada toplanmış bulunmaktayız. İzmit merkez esnafı çok değerlidir. Başkanımız Fatma Hürriyet Kaplan’a teşekkür ediyoruz. Yaptığı projeleri bize sormadan, değerlendirmeden hiçbir adım atmadı” ifadelerinde bulundu. Öztürk’ün ardından konuşan İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, “Burası kentin tarihi mekanı. Bu mekanda İzmit Belediyemiz yeni düzenleme planı yapacak. Bu kent ‘Ben yaptım oldu’ mantığıyla yürütülen projeler hep kentin sırtına kambur oldu. Öyle şeyler yapalım ki kente kambur olmasın dedik. Bugün burada ben yaptım mantığı değil biz yaptık mantığının uygulama yöntemini kamuoyuna sunuyoruz” dedi.

“KENTİN İHTİYAÇLARI VAR”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Göreve geldiğimizden beri yönetim anlayışımız ‘birlikte yönetme’ üzerine. Pandemi sürecimiz ne kadar sıkıntıya soksa da Pandemiyi bahane etmeden normal çalışmalarımıza devam ettik. Göreve geldiğimizden beri gece gündüz çalışıyoruz. Kentin yıllardır çözülmeyen sorunları, ihtiyaçları var. Bu sorunlardan bir tanesi kentin kalbi dediğimiz Fethiye Caddesi. Seçimden önce vaatlerimiz vardı. Göreve gelir gelmez esnafımızı rahatlatacak, kentin cazibe merkezlerini artıracak düzenlemeler yapmak istiyoruz demiştik” ifadelerinde bulundu.

“HALK SEÇSİN DEDİK”

Halkın seçimine bıraktıklarını belirten Hürriyet, “Kentin yararına uygulanacak projeyi yarışma olarak düzenleyelim sorusunu size sormuştuk. Bu yarışma ciddi anlamda bir ihale yönetmeliğine dayalı şartı olan bir yarışma. İstediğim tek bir şey vardı jüriden; ben sadece jüri seçsin istemiyorum dedim. Halk karar versin dedim. Halk kapısının önünde nasıl bir proje görmek ister? Bunlar bizim için çok önemli. Vatandaşın hangisi içine siniyorsa halk seçsin dedik. Sosyal belediyecilik anlayışımız bizi böyle bir yönteme itti. Jürimiz, Türkiye’de ilk defa uygulanan yönetmeliğe halkın onayı şartı koydu. Birinci seçilenin tabi ki eksiği varsa onu da revize edeceğiz. Bütün jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. Çok önemli bir şartname harcadılar” dedi.

“UZUN YILLAR EL SÜRÜLMEDİ”

“Halk göğsünü gere gere uygulasın istedik” diyen Hürriyet,”Kolay, hızlı uygulanabilir olması, uzun ömürlü olması, malzemesinin kaliteli olmasını istedik. Uzun yıllardır buraya el sürülmedi ama uzun yıllardır kullanılıyor. Zamanında iyi işçilikle ihtiyacı görüyor. Biz de istiyoruz ki sürekli sürekli parke değiştiren belediye olmak istemiyoruz. Bir şey yapmışken uzun yıllar uygulansın ve halk göğsünü gere gere uygulasın istedik. Caddeye daha entegre olabilecek şekilde proje yapılsın dedik. Alan eksiklerimiz, sosyal alan yerlerimiz var dedi. Kentin en büyük sıkıntısı tabela kirliliği. Bunları da ileriye doğru uzun vadede aşabileceğimiz önerilerle ilgili esnafımızla paylaşarak, destekleyerek yapabileceğimiz öneriler olsun istedik. Aydınlatmalarımız daha nitelikli, daha modern, daha tasarruflu aydınlatmalar kullanalım dedik. Yeşile ihtiyacımız var. Pandemi ile birlikte yeşile ne kadar ihtiyacımız olduğunu insanoğlu olarak görmüş olduk. 59 proje bu başlıklarda incelendi. İçinden en nitelikli 3 tane proje seçildi” ifadelerinde bulundu.

KONUŞMA SIRASINDA GİTTİLER

Projeleri tek tek anlatan Hürriyet, “Projeler hızlı bitirilmeli. Bu yüzden buna da dikkat ettik. İnşaat yapılanması uzun uzun sürsün istemiyoruz. Bunlar kapsamında seçimler yapıldı. İnternetten yapmadık çünkü kontrolü zor. Stad kurduk. Buradaki stantlarda mimar arkadaşlarımız bizzat duruyor. Bütün halkımıza o oylama açık. Caddenin üzerini kapatmak kolay bir şey değil.Bir zaman vermem şu anda mümkün değil. Bir proje isteyeceğiz, detaylarına bakacağız. Altyapı sorunumuz var. Uzun yıllardır el değmedi. Herkesin altyapıda bir işi var. İSU Genel Müdrü Ali Bey’le Başkan Yardımcımız Ünal Özmural görüşme gerçekleştirildi. Ali Bey “bizim altyapı planlarımızda şu anda Fethiye Caddesi yok. Ancak siz bir resmi yazı yazın” dedi. Ben kendim de görüşeceğim Büyükşehir Belediye başkanımızla. Yazıyı yazdık dönüş bekliyoruz. Diyelim ki olumsuz geldi tabi ki böyle bırakmayacağız. Gerekirse altyapıyı ben yapacağım” dedi.

“AKŞAMLARI ÇALIŞACAĞIZ” Çalışma sürecinden bahseden Hürriyet, “Burası bizim için çok önemli. Bana ne kadar cimri başkan diyorlarsa da buraya para harcayacağım ancak zaman veremiyorum. Alemdar Caddesi’ne başlayacaklar. Zamanı sizinle planlayalım. Söz veriyorum esnafımıza; başladığımızda en hızlı şekilde bitirmek amacıyla kısım kısım bitirip bitirip gitmesini, akşamları çalışmasını sağlayacağız. Bu konuda çok hassas davranacağız. Sürekli denetleyeceğiz; her gün başında olacağız müteahhittin. Bu konuda kuşkunuz olmasın” ifadelerinde bulundu.Konuşma öncesinde masalarda yoğunluk olurken, konuşma sırasında yoğunluğun azaldığı görüldü.

23 NUMARALI PROJE

Projede cadde boyunca tek bir tipte uygulanacak öneride tabela sistemi, bir anlamda alışveriş mekanlarının algısal konforunu cadde ölçeğinde yansıması düşünüldü. Fiziksel çevrenin en önemli ve karakteri belirleyen elemanı olan yer döşemeleri de bahsi geçen müdahaleler için yoğun bir öneme sahip. Kuzey-güney doğrultusunda lojistik amaçlı araç trafiği düşünülerek, araç yolu farklı tonlardaki küptaşlardan seçildi. Mevcut su toplama ve menholler, yeni kaplama sisteminde tekrardan ele geçirildi. Yeniden bir kent imgesine dönüşmesi adına caddeye ait imgesel kent mobilyaları ve aydınlatma tasarımı düşünüldü. Hürriyet daha sonra soruları cevapladı.

37 NUMARALI PROJE

20.00-10.00 arasında erişilen servis yolunun, tüm güne yayılan kullanımı önerisiyle kış mervsiminde 22.00-10.00, yaz mevsimnde 23.00-10.00 arasında kullanılması, servis saatlerinde kaotik araç trafiğinin, eş zamanlı yaya-araç kullanımı göz önüne alarak seviş durak noktaları, donatı ve fonksiyon alanlarını maksimize edecek biçimde servis yolunun katmalara bağlı yön değiştirmesiyle farklı kamusallıklara fırsat tanıyacak. Hamamönü’ndeve Tokoğlu Sokak kesişiminde açık hava dinlenme mekanlarıve çeşitli sahne sanatları için kullanılması, Aslanlı Sokak merdivenlerin sosyalleşme odağı olarakamfiye dönüşmesi ve kot farkından yararlanılarak bölgedeki umumi ihtiyaçları karşılaması düşünüldü.

52 NUMARALI PROJE

Fethiye Cadddesi’nin Şahabettin Bilgisu ve Cumhuriyet Caddesi aralığındaki araç yolunun, tramvay hattından başlayarak yaya sürekliliğinin sağlıklaştırılması ve güçlendirilmesi için sadece toplu taşım araçlarına tek yön açık kalacak şekilde kapatılması önerildi.