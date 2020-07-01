Hürriyet: Gerekirse ben yapacağım

İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi’nin yeniden düzenleme yarışmasının halk oylaması toplantısı için bugün esnaflarla Fethiye Cadddesi’nde bir araya geldi. 59 proje arasında yer alan projeden 3 eş değer proje seçilip halkın onayına sunuldu. Halkın caddede kurulan stanta gelip oy verme işlemi Pazar gününe kadar sürecek. Toplantıya Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye başkan yardımcıları, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Kadir Durmuş, İzmit Ticari Kent Merkezi Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Kahraman Bulut, Kocaeli Müteahhitler Odası Başkanı Faruk Mamik, belediye yetkilileri ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

“BÜYÜKAKIN İLE GÖRÜŞECEĞİM”

Projeleri tek tek anlatan Hürriyet, “Altyapı sorunumuz var. Uzun yıllardır el değmedi. Herkesin altyapıda bir işi var. İSU Genel Müdrü Ali Bey’le Başkan Yardımcımız Ünal Özmural görüşme gerçekleştirildi. Ali Bey “Bizim altyapı planlarımızda şu anda Fethiye Caddesi yok. Ancak siz bir resmi yazı yazın” dedi. Ben kendim de görüşeceğim Büyükşehir Belediye başkanımızla. Yazıyı yazdık dönüş bekliyoruz. Diyelim ki olumsuz geldi tabi ki böyle bırakmayacağız. Gerekirse altyapıyı ben yapacağım” dedi.

“AKŞAMLARI ÇALIŞACAĞIZ”

Çalışma sürecinden bahseden Hürriyet, “Burası bizim için çok önemli. Bana ne kadar cimri başkan diyorlarsa da buraya para harcayacağım ancak zaman veremiyorum. Alemdar Caddesi’ne başlayacaklar. Zamanı sizinle planlayalım. Söz veriyorum esnafımıza; başladığımızda en hızlı şekilde bitirmek amacıyla kısım kısım bitirip bitirip gitmesini, akşamları çalışmasını sağlayacağız. Bu konuda çok hassas davranacağız. Sürekli denetleyeceğiz; her gün başında olacağız müteahhittin. Bu konuda kuşkunuz olmasın” ifadelerinde bulundu. Konuşma öncesinde masalarda yoğunluk olurken, konuşma sırasında yoğunluğun azaldığı görüldü.

23 NUMARALI PROJE

Projede cadde boyunca tek bir tipte uygulanacak öneride tabela sistemi, bir anlamda alışveriş mekanlarının algısal konforunu cadde ölçeğinde yansıması düşünüldü. Fiziksel çevrenin en önemli ve karakteri belirleyen elemanı olan yer döşemeleri de bahsi geçen müdahaleler için yoğun bir öneme sahip. Kuzey-güney doğrultusunda lojistik amaçlı araç trafiği düşünülerek, araç yolu farklı tonlardaki küptaşlardan seçildi. Mevcut su toplama ve menholler, yeni kaplama sisteminde tekrardan ele geçirildi. Yeniden bir kent imgesine dönüşmesi adına caddeye ait imgesel kent mobilyaları ve aydınlatma tasarımı düşünüldü. Hürriyet daha sonra soruları cevapladı.

37 NUMARALI PROJE

20.00-10.00 arasında erişilen servis yolunun, tüm güne yayılan kullanımı önerisiyle kış mervsiminde 22.00-10.00, yaz mevsimnde 23.00-10.00 arasında kullanılması, servis saatlerinde kaotik araç trafiğinin, eş zamanlı yaya-araç kullanımı göz önüne alarak seviş durak noktaları, donatı ve fonksiyon alanlarını maksimize edecek biçimde servis yolunun katmalara bağlı yön değiştirmesiyle farklı kamusallıklara fırsat tanıyacak. Hamamönü’nde ve Tokoğlu Sokak kesişiminde açık hava dinlenme mekanları ve çeşitli sahne sanatları için kullanılması, Aslanlı Sokak merdivenlerin sosyalleşme odağı olarak amfiye dönüşmesi ve kot farkından yararlanılarak bölgedeki umumi ihtiyaçları karşılaması düşünüldü.

52 NUMARALI PROJE

Fethiye Cadddesi’nin Şahabettin Bilgisu ve Cumhuriyet Caddesi aralığındaki araç yolunun, tramvay hattından başlayarak yaya sürekliliğinin sağlıklaştırılması ve güçlendirilmesi için sadece toplu taşım araçlarına tek yön açık kalacak şekilde kapatılması önerildi.