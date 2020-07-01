Kocaeli'de ihracat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,9 azalarak 9 milyar 967 milyon dolar, ithalat %27,8 azalarak 13 milyar 387 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İHRACAT %53,8, İTHALAT %27,5 AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Kocaeli ilinde ihracat 2020 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %53,8azalarak 412milyon 719 bin dolar, ithalat %27,5azalarak565 milyon 532 bin dolar olarak gerçekleşti.