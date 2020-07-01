Hat 700 ilk seferini gerçekleştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halkın ihtiyacı doğrultusunda gelen tüm talepleri karşılıyor. Bu kapsamda Gölcük Otogar kalkışlı Altınova üzerinden Osmangazi Köprüsü’nü kullanacak olan Hat 700 belediye otobüsü seferlerine başladı. İlk seferini 1 Temmuz Çarşamba (bugün) 06.00 ile 08.00 saatleri arasında Gölcük’ten Gebze’ye Gebze’den Gölcük’e olacak şekilde karşılıklı çıkarak gerçekleştirdi. Gerçekleşen bu seferler de Osmangazi Köprüsü’nü ilk defa kullanan belediye otobüsü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin oldu.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜNÜ KULLANDI
Büyükşehir iştiraklerinden UlaşımPark AŞ’nin hizmetinde olan Hat 700, ilk seferine 1 Temmuz Çarşamba günü başladı. Hat 700, Gölcük ilçesinden kalkış yapan hat ilk seferi sırasında Karamürsel Dereköy durağına kadar yolcu aldı. Osmangazi Köprüsü’nü de kullanan Hat 700’ün seferi Gebze ilçesi Kent önünde son buldu. Gebze’de inen ve İstanbul’a gitmek isteyen vatandaşlar da Fatih Marmaray İstasyonu’na yürüyerek gidebiliyor. Gebze ilçesi Kentönünden kalkan hat, Osmangazi Köprüsü’ne kadar her duraktan yolcu aldı.
HAT 700 FİYATLARI
Gölcük, Karamürsel, Altınova ve Gebze güzergâhında hizmet veren Hat 700’e tam 25 TL, indirimli 20 TL, öğrenci 15 TL ve 7/24 Kâğıt bilet 25,75 TL olarak ücret ödeniyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.