Darıca'daki kuaför ve berberlere test yapılacak

Darıca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında Darıca'daki kuaför ve berberlere koronavirüs testi yapılacağını duyurdu. Doğan konuyla ilgili olarak, "Değerli Darıcalı kuaför ve berber esnafımız, sizin ve vatandaşlarımızın sağlığı için Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde Pazartesi ve Salı günü saat 10:00-17:00 saatleri arasında kuaför, berber ve çalışanlarına Covid-19 testi yapılacaktır. Çalışanlarınızla birlikte Kurumumuza gelerek test yaptırmanız önemli rica olunur.”