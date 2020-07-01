Tutuş: Kreş dendi berduş mekanına döndü

AKP’li İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Muharrem Tutuş, Yeşilova Mahallesi’nde yarım kalan konak inşaatı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Tutuş açıklamasında, kreş yapılacak alanın berduş mekanına döndüğünü belirterek, “İzmit Belediyesi proje yağmuru başlıyor diyor ama asparagasyağıyor” ifadelerinde bulundu.

“KEŞKE GERÇEKTEN PROJE YAĞSA”

Proje adı altında kafeterya kiralama ihalesine bile bu bültende yer verildiğine dikkat çeken Tutuş, Yeşilova Mahallesi’ne kreş haberinin ise bir yıldır 10’ncu kez haber servisi yapıldığını belirtti. Bu haberlerin tarihlerini de veren Tutuş şunları söyledi: “AK Parti İzmit İlçe Başkanımız Ali Güney’in “İzmit Proje Konuşacak” açıklamasının hemen ardından İzmit Belediyesi, “Proje yağmuru başlıyor” diye bir haber bülteni servis etti. Keşke gerçekten proje yağsa, bizler de alkış tutsak. Ama bir yıldır belediye gibi resmi bir kurumdan yapılan asparagasları düzeltip, vatandaşlarımızın yanlış bilgi almasını engellemeye çalışıyoruz.

“GÜVENLİK ÖNLEMLERİ BİLE KALMAMIŞ”

“Yeşilova'ya kreş geliyor" diyerek, bir buçuk yılda, en az 10 kez aşağıdaki tarih ve başlıklarla basına haber metni ve görselleri servis edildi. (15 Mart 2019, 23 Mart 2019, 19 Temmuz 2019, 7 Ağustos 2019, 22 Kasım 2019, 26 Kasım 2019, 24 Ocak 2020, 12 Mart 2020, 17 Mart 2020, 22 Haziran 2020 ve 30 Haziran 2020). Yeşilova Konak inşaatının ne durumda olduğunu hep birlikte Grup Başkanvekilimiz Mustafa Soydabaş ve İlçe Yerel Yönetimler Başkanımız Yusuf Yıldız’la oraya giderek değerli halkımızla paylaştık. Bırakın ilerlemeyi, inşaat alanında güvenlik önlemleri bile ortada kalmamıştı. Bizim ikazımızdan sonra kapı ve pencerelere bariyer çalışmış. Yeşilova Kreşiyle ilgili tek ilerleme bu. İzmit, samimi şekilde hizmet ve çalışma bekliyor. Asparagas değil, icraat bekliyor.”