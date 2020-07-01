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01 Tem 2020 - 13:22- Siyaset G: 01 Tem 2020 - 13:37

Çakar: Sivas Katliamı’nda Cumhuriyet kundaklanmak istendi

27 yıl önce gerçekleştirilen Sivas Katliamı ile ilgili CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar yazılı açıklama yaptı. Çakar, açıklamasında, “Madımak Oteli’nin yakılması olayı ise, cumhuriyetin sembolü olan Sivas’ta; Cumhuriyetin kundaklanmak istendiği anlamına gelmektedir” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Aydın ve sanatçıların kaldığı Madımak Oteli’nin kuşatılarak ateşe verilmesi sonucu yaşanan, 37 kişinin hayatını kaybettiği katliamın üzerinden tam 27 yıl geçti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Çakar açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Türkiye’nin aydınlığına, çağdaşlığına, demokrasi ve laikliğe, kardeşliğine, bir arada yaşama kültürüne ve çok kültürlülüğe yapılan bir saldırıydı. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, Sivas katliamı, Anadolu tarihinde yaşanmış en utanç verici olay, gerici ve yobazların gerçekleştirdiği en dehşet verici katliamdır. Laiklik karşıtlarının Cumhuriyet devrimlerine yönelik gerici güçlerin bir ayaklanma provasıdır. Madımak Oteli’nin yakılması olayı ise, cumhuriyetin sembolü olan Sivas’ta; Cumhuriyetin kundaklanmak istendiği anlamına gelmektedir.

“LAİK CUMHURİYET YANMIŞTIR”

Kalabalığın attığı sloganlar ise gerçek niyetleri ve amaçlarını açıkça ortaya koymaktaydı, 'Cumhuriyet Sivas'ta kuruldu Sivas'ta yıkılacak, Kemalizm gidecek şeriat gelecek, kahrolsun Kemalistler yaşasın şeriat, Kemalistlere ölüm, kahrolsun laiklik yaşasın şeriat' gibi sloganlar, katliamı gerçekleştirenlerce atılan sloganlardan sadece birkaçı. Sonuçta, içinde 150 aydın ve sanatçının bulunduğu Madımak Oteli'nin yakılması olayı, sadece kendini bilmez gerici, yobaz grubun yarattığı bir katliam değil, tam ve gerçek anlamıyla 'gerici güçlerin bir kundaklama' olayıdır. 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta sadece 37 insanımız yakılmamıştır. 2 Temmuz 1993’de Madımakta demokrasi ve çağdaşlık yandı, Laik Cumhuriyet yanmıştır. Atatürk Devrimleri ile Aydınlanmayı yaşamış Türk halkı bir daha 2 Temmuzların yaşanmasına fırsat vermeyecek, ülkesini gericilere, yobazlara bırakmayacaktır.”

01 Tem 2020 - 13:22 - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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