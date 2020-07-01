İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü görevden alındı

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır, görevden alındı. Geçtiğimiz günlerde İzmitli bir esnaf tarafından çekilen video ile eleştirilen zabıta müdürü, kendisini eleştiren esnaf hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bu konu mahkemeye taşınmıştı. Mahkeme, esnaf hakkında berat kararı vererek davayı düşürmüştü.

YERİNE ÜMİT FINDIK ATANDI

Geçtiğimiz ay yaşanan bu olayın ardından bugün bir gelişme yaşandı. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır görevden alınarak yerine, Saraybahçe Belediyesi’nin eski zabıta müdürlerinden, Ümit Fındık atandı. İzmit Belediyesi Sivil Savunma Müdürü olarak görev yapan Fındık’ın önümüzdeki günlerde yeni görevine başlaması bekleniyor.