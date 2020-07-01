İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü görevden alındı

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır, görevden alındı. Geçtiğimiz günlerde İzmitli bir esnaf tarafından çekilen video ile eleştirilen zabıta müdürü, kendisini eleştiren esnaf hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bu konu mahkemeye taşınmıştı. Mahkeme, esnaf hakkında berat kararı vererek davayı düşürmüştü.
YERİNE ÜMİT FINDIK ATANDI
Geçtiğimiz ay yaşanan bu olayın ardından bugün bir gelişme yaşandı. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır görevden alınarak yerine, Saraybahçe Belediyesi’nin eski zabıta müdürlerinden, Ümit Fındık atandı. İzmit Belediyesi Sivil Savunma Müdürü olarak görev yapan Fındık’ın önümüzdeki günlerde yeni görevine başlaması bekleniyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hasan - her gün birinin yeri değişiyor bir düzen yok arkadaş ne alaka anlamadık bırakın sabit kalsın bir makamda
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.