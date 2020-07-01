Bir süredir ünlü komedyen Cem Yılmaz ile birlikte olan Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf serisi ile gündem oldu. “Batarken ufuktan bir akşam güneşi” notuyla paylaştığı fotoğraflarda, sol yüzük parmağındaki yüzük dikkat çekti. Yüzüğü gören takipçileri Sarıkaya’yı soru yağmuruna tutarken, pek çok kişi ‘Kesin evlendiler’ yorumunda bulundu…