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01 Tem 2020 - 13:31- Yaşam G: 01 Tem 2020 - 13:32

Serenay'ın sol parmağındaki yüzük dikkat çekti

Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Genç oyuncunun sol yüzük parmağındaki yüzük, 'Evlendiler mi?' diye düşünmeye itti...
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Bir süredir ünlü komedyen Cem Yılmaz ile birlikte olan Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf serisi ile gündem oldu. “Batarken ufuktan bir akşam güneşi” notuyla paylaştığı fotoğraflarda, sol yüzük parmağındaki yüzük dikkat çekti. Yüzüğü gören takipçileri Sarıkaya’yı soru yağmuruna tutarken, pek çok kişi ‘Kesin evlendiler’ yorumunda bulundu…

01 Tem 2020 - 13:31 - Yaşam

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