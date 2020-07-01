Şampiyonluk Kocaeli Stadı’nda kutlanabilir

TFF’nin liglerin sona erdirilmesi kararının ardından Kocaelispor’da gözler şampiyonluk kutlamasının olup olmayacağına çevrildi. Dün konu ile ilgili Kocaelispor 1. Başkanvekili Bekir Halefler, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Ferhat Uzun ile tribün lideri Haluk Bozo bir otelde buluştular. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda emniyet mensupları ve Büyükşehir personeli de yer aldı.

TOPLANTI GİZLİYMİŞ!

Fotoğraf alınmasına izin verilmediği, çok gizli toplantıda şampiyonluk kutlamasının Kocaeli Stadı’nda olması yönünde görüş alışverişinde bulunuldu. Kutlama için adreslerden birisi de Seka Park olarak öngörülüyor. Ancak pandemi sürecinde valilikten açık alandaki organizasyonla ilgili bir iznin alınıp alınmayacağı da merak ediliyor. Toplantı yeri ve saati ile ilgili resmi açıklamanın çok kısa bir süre içinde duyurulacağı tahmin ediliyor.