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01 Tem 2020 - 13:32- Spor G: 01 Tem 2020 - 13:35

Şampiyonluk Kocaeli Stadı’nda kutlanabilir

Kocaelispor 1. Başkanvekili Bekir Halefler, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Ferhat Uzun ile tribün lideri Haluk Bozo, bir araya gelerek şampiyonluk kutlamasının nerede olması gerektiği görüş alışverişinde bulundu.
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TFF’nin liglerin sona erdirilmesi kararının ardından Kocaelispor’da gözler şampiyonluk kutlamasının olup olmayacağına çevrildi. Dün konu ile ilgili Kocaelispor 1. Başkanvekili Bekir Halefler, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Ferhat Uzun ile tribün lideri Haluk Bozo bir otelde buluştular. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda emniyet mensupları ve Büyükşehir personeli de yer aldı.

TOPLANTI GİZLİYMİŞ!

Fotoğraf alınmasına izin verilmediği, çok gizli toplantıda şampiyonluk kutlamasının Kocaeli Stadı’nda olması yönünde görüş alışverişinde bulunuldu. Kutlama için adreslerden birisi de Seka Park olarak öngörülüyor. Ancak pandemi sürecinde valilikten açık alandaki organizasyonla ilgili bir iznin alınıp alınmayacağı da merak ediliyor. Toplantı yeri ve saati ile ilgili resmi açıklamanın çok kısa bir süre içinde duyurulacağı tahmin ediliyor. 

01 Tem 2020 - 13:32 - Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Emirrr - bu adamların izmite ne faydası var merak ediyorum rant işi bunlar karşılıksız sevmek farklı bişey.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Temmuz 13:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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