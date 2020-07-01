Şampiyonluk Kocaeli Stadı’nda kutlanabilir

TFF’nin liglerin sona erdirilmesi kararının ardından Kocaelispor’da gözler şampiyonluk kutlamasının olup olmayacağına çevrildi. Dün konu ile ilgili Kocaelispor 1. Başkanvekili Bekir Halefler, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Ferhat Uzun ile tribün lideri Haluk Bozo bir otelde buluştular. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda emniyet mensupları ve Büyükşehir personeli de yer aldı.
TOPLANTI GİZLİYMİŞ!
Fotoğraf alınmasına izin verilmediği, çok gizli toplantıda şampiyonluk kutlamasının Kocaeli Stadı’nda olması yönünde görüş alışverişinde bulunuldu. Kutlama için adreslerden birisi de Seka Park olarak öngörülüyor. Ancak pandemi sürecinde valilikten açık alandaki organizasyonla ilgili bir iznin alınıp alınmayacağı da merak ediliyor. Toplantı yeri ve saati ile ilgili resmi açıklamanın çok kısa bir süre içinde duyurulacağı tahmin ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emirrr - bu adamların izmite ne faydası var merak ediyorum rant işi bunlar karşılıksız sevmek farklı bişey.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.