İzmit Belediyesi Kültür Müdürü görevden alındı

Geçtiğimiz Haziran ayında göreve başlayan İzmit Belediyesi Kültür Müdürü Dilek Alp’in görevden alındığı iddialarına ilişkin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet açıklama yaptı. Hürriyet açıklamasında, “Görevden alınma diye bir şey yok. Verimliliği arttırmak için müdürlüklerde değişim yapıyoruz” dedi. Bir diğer yandan Kültür Müdürlüğü’ne Ali İhsan Engür’üngetirildiği öğrenildi.