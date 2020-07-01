İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesi'nde, 1 Eylül 2016 günü yaşanan olayda, Engin Gülistan, bakkal Abdülbaki Aykut'u (56) dükkanında bıçaklayarak, öldürdü. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Gülistan, ifadesinde, "Allah, köpekler aracılığıyla bıçaklamamı söyledi. Ben de bıçakladım" dedi.
Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılanan Engin Gülistan, bugün görülen karar duruşmasına, SEGBİS ile katıldı. Cumhuriyet savcısının müebbet hapis cezası verilmesini mütalaa ettiği duruşmada, son sözü sorulan Engin Gülistan, pişman olduğunu belirterek, "Yıllarca psikolojik ilaçlar kullandım. Kendime zarar verdim. Kimyasal madde kullandım. Sabıkam yok. Yaşadığım psikolojik sıkıntılara arkadaşlarım şahit. Cezaevinde dahi tedavi olamıyorum. Takdir mahkemenindir, pişmanım. Ben gözümü açtığımda hastanedeydim, olan bitenin farkında değildim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme, tutuklu sanık Engin Gülistan'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezada indirim yapmadı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.