Sınav için gitti cenazesi geldi

Alınan bilgiye göre Ankara Bilkent Üniversitesi 2. sınıf İngiliz Dili ve edebiyatı bölümünde okuyan Akın Yarar (20) geçtiğimiz günlerde sınavları için Ankara'ya gitti. İzmit Yuvam Akarca Konutları2.Etap Kıran Sokak C 1 Blok'da ikamet eden işçi emeklisi Abdullah Yarar ile Kocaeli Devlet Hastanesinden emekli hemşire Cennet Yarar'ın 2 çocuğundan biri olan Akın Yarar’ın Salı günü geri dönmesi beklenirken geri dönmeyince ailesi merak ederek kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı. Telefonla da ulaşılamayan Yarar için ailesi durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Yarar'ın kaldığı eve giden polis ekipleri kendisini hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yarar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Beyninde emboli atması sonucu öldüğü tespit edilen Yarar’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından İzmit’e gönderildi. Yarar'ın acı haberiile ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğulurken cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.