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01 Tem 2020 - 15:32- Asayiş G: 01 Tem 2020 - 15:40

Kazada yaralandı hastanede yaşamını yitirdi

İzmit Fatih Mahallesinde yaşayan Ulaştırma Bakanlığı Bolu Bölge Müdürlüğünde Kontrol Şefi Nurettin Temizer, 2019 yılı Aralık ayında geçirdiği trafik kazasından 7 ay sonra yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Ulaştırma Bakanlığı Bolu Bölge Müdürlüğünde Kontrol Şefi Nurettin Temizer Nurettin Temizer(66) 2019 yılı Aralık ayı içerisinde Bolu’da geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Evinde ve zaman zaman hastaneye tedavisi için giden Temizer, son olarak tedavi gördüğü Kocaeli’de özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İzmit Fatih Mahallesi Barış Caddesi adresinde ikamet eden evli ve 3 çocuk babası olan Nurettin Temizer’in cenazesi hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

01 Tem 2020 - 15:32 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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