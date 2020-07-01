Genç anne kansere yenildi

Alınan bilgiye göre İzmit Gültepe Fatih Mahallesi Kartopu Sokak adresinde ikamet eden pazarcı Abdullah Başardin’in eşi Medine Başardin(30) yaklaşık 2 yıldır kanser nedeniyle tedavi görüyordu. UmuttepeTıp Fakültesi Hastanesi ve son olarak Başiskele Yeniköy’de özel hastanede 4 gündür tedavi gören Başardin, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Medine Başardin’in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.