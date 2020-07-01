Masterlar da birbirine çok mesafeli !..

Türkiye Şampiyonu Kocaeli Masterlar Kulübü, Sosyal Mesafe kurallarına uyarak örnek oldu ve aylar sonra maç yapmanın tadını çıkardı. Kocaeli Masterlar, Batuhan Altıntaş gibi bir süper yıldızın da yer aldığı karma rakiplerini 3-2 yenerken, büyüledi. Alparslan Türkeş Stadı’nda oynanan maç öncesi süper ikiz kuleler Cengiz ve Hasan Furuncu “Aylar sonra maç yaptık, futbolu özlemişiz. Ama bu işin şakası yok. Sosyal mesafe her şeyden önemli” diyerek poz verdiler. Furuncu’lar “Şehit sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımızın ruhu şad olsun. Onların anısına maske takalım, kurallara uyalım, savaşlarının boşa çıkmadığını gösterelim” dedi.