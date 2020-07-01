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01 Tem 2020 - 15:45- Spor G: 01 Tem 2020 - 15:46

Derya hoca enerji dolu

Kentimizin en aktif spor insanlarından biri olan futbol hakemimiz ve beden eğitimi öğretmenimiz Derya Şanlıtürk, voleybol oynuyor, futbol sahalarında boy gösteriyor ve şimdi de sörf yapıyor.
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Kentimizin en aktif spor insanlarından biri olan futbol hakemimiz ve beden eğitimi öğretmenimiz Derya Şanlıtürk, voleybol oynuyor, futbol sahalarında boy gösteriyor ve şimdi de sörf yapıyor. Komple sporcu olan Şanlıtürk, Kefken Babalı’da, sörf kurslarına katılarak kendini hayli geliştirdi. Uzman sörf eğitmeni Yasin Pehlivan’ın kurslarına katılan Derya Şanlıtürk, bir hayli aşama kat etti. Ders almak isteyenler için bir de adres verdi: @yasinpehlivann41…

01 Tem 2020 - 15:45 - Spor

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