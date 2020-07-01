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01 Tem 2020 - 15:45- Spor G: 01 Tem 2020 - 15:47

65’likler, hayda bre !..

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Pandemi süresince evlerinde kalmak zorunda olan ve 3 aylık bir sürecin ardından dışarıya çıkmalarına izin verilen 65 yaş üzeri büyüklerimizin normalleşme sürecine uyum sağlaması için çalışmalara başladı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Pandemi süresince evlerinde kalmak zorunda olan ve 3 aylık bir sürecin ardından dışarıya çıkmalarına izin verilen 65 yaş üzeri büyüklerimizin normalleşme sürecine uyum sağlaması için çalışmalara başladı. 3 aylık bir sürecin ardından 65 yaş üstü vatandaşlar açık havada spor yaptı.

NEFESE YÖNELİK VE FİZİKSEL

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında 65 yaş üstü vatandaşımızın katıldığı egzersizler Seka Park’ta yapıldı. Vatandaşlar gerçekleşen sohbetin ardından, nefes egzersizleri ve evde kendilerinin de yapabilecekleri hafif fiziksel egzersizler yaptı.

HER GÜN YARIM SAAT SPOR

Yetkililer her gün yapılan yarım saatlik nefes ve beden egzersizlerinin hayatımızda önemli bir değişikliğe sebep olacağını belirtti. Özellikle kontrollü nefes egzersizlerinin kişiyi depresyon, anksiyete, uykusuzluk, travma sonrası stres bozukluğu, dikkat eksikliği gibi rahatsızlıkların semptomlarını azaltmada yardımcı olduğunu aktardı. Spor faaliyetleri hakkında 318 21 50 numaralı telefondan bilgi alınabiliyor.

01 Tem 2020 - 15:45 - Spor

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