Kağıtlı dev adamlar potada örnek oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu, Beşiktaş, Galatasaray ve Karşıyaka’ya kulüp mali denetim lisans talimatına uyulmaması nedeniyle '1 puan silme' cezası verildiğini açıkladı. TBF’den yapılan açıklamada Galatasaray, Beşiktaş ve Karşıyaka kulüplerine mali kriterlere uymadığı gerekçesiyle 1 puan silme cezası verdi. Söz konusu kulüpler yeni sezonu eksi 1 puanla başlayacak.

Açıklamada “Basketbol Süper Ligi’nin kalitesini artırmanın yanı sıra sürdürülebilir, güçlü mali ve idari yapı oluşturmak hedefiyle, tüm Basketbol Süper Ligi kulüpleriyle yapılan görüşmeler sonucu hazırlanan Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı, 11 Kasım 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu talimat hükümleri kapsamında, Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak kulüplerin 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sundukları, 2020-2021 sezonu mali denetim ve lisans başvuru dosyaları değerlendirilmiştir” denildi.

BAKIRKÖY LİGE ALINMIYOR, DİĞERLERİ TAKİBE ALINDI…

Açıklama şöyle tamamlandı: Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan nihai incelenme sonucunda;

Afyon Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Anadolu Efes Spor Kulübü Derneği, Bahçeşehir Okulları Kulübü Derneği, Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü A.Ş., Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, Bursaspor Basketbol Sportif Hizmetler A.Ş., Büyükçekmece Basketbol Spor Kulübü Derneği, Darüşşafaka Basketbol Sportif Yatırımlar A. Ş., Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği, Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Gaziantep Basketbol ve Spor A.Ş., Karşıyaka Spor Kulübü Derneği, Orman Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği, Tofaş Spor Kulübü Derneği, Türk Telekom Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği’ne, yaptırım hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ulusal lisans verilmesine hükmedildi. Yasal gelirler haricindeki gelirlerin, en az % 40’ını belgelendirmek zorunda olmasına rağmen belgelendiremediği anlaşılan; Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, Galatasaray Kulübü Derneği ve Karşıyaka Spor Kulübü Derneği’nin; Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı’nın 6. ve 11.maddesi uyarınca “1 puan silme” cezası uygulanmasına,

Afyon Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü A.Ş., Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, Bursaspor Basketbol Sportif Hizmetler A.Ş., Büyükçekmece Basketbol Spor Kulübü Derneği, Darüşşafaka Basketbol Sportif Yatırımlar A. Ş., Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği, Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Karşıyaka Spor Kulübü Derneği’nin Talimatın aradığı şartları esaslı ihlal etmemiş olsalar da, 2020/2021 sezonu bütçelerinde yer alan bazı gelir ve gider kalemleri ile borçlarının “izleme döneminde” ayrıntılı takibinin yapılmasına karar verilmiştir. -TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU-