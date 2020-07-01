Bizim için fark etmedi yeni sezona hazırlanıyoruz

Başkan Üzülmez dün gazetemize yaptığı açıklamada “ Bizim için beklenen bir karardı. Ama aksi de olsa çıkar oynardık. Çok değişen olağanüstü bir şey yok. Siz kendimizi hep şampiyon gördük, İhtimal bile vermiyorduk. Doğru olan yapıldı. Çünkü her kulübün imkânı yok. Belki bizim şartlarımız çok daha iyi, ama öyle zor şartlardaki kulüpler var ki. Nasıl sahaya çıkacak oynayacak merak ediyorduk ?.. Bence doğrusu yapıldı” dedi.
HEMEN KOLLARI SIVADIK…
Üzülmez, gazetemizdeki daha önce yaptığı açıklamaları da hatırlatarak “size de söylemiştim ve yazmıştınız: Biz zaten transfer ve diğer çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Tempoyu dana da artıracağız ve artık tüh çalışmalarımızı eylül’deki yeni sezon için yapacağız, yapılanma konusunda planlarımızın hayata geçireceğiz. Yasal olarak 31 Temmuz’a kadar kongre kararı almak zorundayız. Ağustosta da kongremizi yapacağız. Böylece 2.Lig yeni sezonumuza Allah’ın izniyle 1.Lig hedefiyle başlayacağız. Tabii ki sonrasında da inşallah Süper lig’deki gerçek yerimizi alacağız” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.