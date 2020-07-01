Dinçel'den önce Dinçel'den sonra

Sezon başında Hüseyin Üzülmez’in başkan olmasıyla beraber yeni bir sayfa açan ve lig öncesinde yoğun bir tempoda, borçları silmeye çabalayan Kocaelispor Kulübü, inanılmaz denen şeyi başardı ve transfer yasağını kaldırarak eski borçlarını ödedi. Bir anda büyük güven ortamı yaratan yönetim kurulu, hemen transferlere başladı. Teknik direktör olarak ada, herkesin üzerinde birleştiği isim olan Engin Korukır ile el sıkışıldı ve eski kaptanlar kadro dışı bırakılarak, yeni bir dönem başlatıldı. Korukır, zar zor kazanılan maçlar ve kaybedilen ilginç puanlar sonrasında topun ağına gelirken Karşıyaka deplasman maçında gelen yenilgi ve taraftarın istifaya davet edip hedef haline getirmesiyle, bu dönem kapandı. Bu arada ismi son anda ortaya çıkan Selahaddin Dinçel, sessiz sedasız tesislere gelip idmanı izlerken yakalandı ve bu haberi tek azan gazete TARAFTAR olurken, Dinçel de hemen işe başladı. Hem de ne başlayış…

REKOR ÜSTÜNE REKOR…

Dinçel ile takıma adeta sihirli bir dokunuş yaşanırken, adeta maçlar basketbol maçına döndü ve gol rekorları da kırıldı. Öyle ki, Kocaelispor tarihinde istatistiklerle rekoru kırılamayan 1992’deki Güvenç Kurtar’ın efsane takımının yıllardır yanına bile yaklaşılamayan rakamlara en çok yaklaşan bu sezonki Kocaelispor oldu. Aslen Manisa Turgutlulu olan Dinçel, kendi memleketindeki maçta yenilgi yüzü görürken, tepki de aldı ama hemen toparlanan takıl, Pandemi sürecine kadar gerekeni yaptı. Salgınla beraber ligler iptal edilirken, 14 puan ve maç fazlasıyla lider olan Kocaelispor, doğal olarak hiç endişe yaşamayan belki de tek takım oldu.